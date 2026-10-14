Metallica zabiła męża i 3-letniego synka! Szokujący telefon ujawniony

Rodzinna tragedia w popularnym kurorcie. Matka zabiła męża i 3-letniego synka! Potem zadzwoniła na policję

27-letnia Metallica Rose Harrison jest oficjalnie podejrzana o zamordowanie nożem swojego męża i zaledwie 3-letniego synka! Do tragedii doszło w poniedziałek, 12 października, w miejscowości Scotrun w amerykańskim stanie Pensylwania. Rodzina od kilku tygodni mieszkała w popularnym ośrodku Great Wolf Lodge, znanym między innymi z parku wodnego dla dzieci. Według ustaleń policji 27-letnia Metallica Rose Harrison miała zaatakować nożem swojego męża Charlesa Harrisona oraz ich trzyletniego synka. Obaj zostali ugodzeni w klatkę piersiową i zmarli.

Po zbrodni kobieta miała próbować popełnić samobójstwo. Następnie zadzwoniła na numer alarmowy 911, prosząc o pomoc w odebraniu sobie życia.

„Mój mąż i syn już nie żyją. Leżą na łóżku w salonie. Już nie żyją, przepraszam” – miała powiedzieć dyspozytorowi.

„To nie miało się tak skończyć. Miałam mieć szczęśliwą rodzinę. Wyobrażałam to sobie od dzieciństwa”

Jak podaje WNEP, ratownicy znaleźli kobietę ranną w pokoju hotelowym. Podczas przewożenia do szpitala miała opowiadać o swoim życiu rodzinnym. „Każdego dnia tak bardzo się staram być najlepszym człowiekiem, najlepszą matką, najlepszą żoną” – mówiła 27-latka. „To nie miało się tak skończyć. Miałam mieć szczęśliwą rodzinę. Wyobrażałam to sobie od dzieciństwa” – dodała.

Śledczy zabezpieczyli w pokoju dwa noże, butelki z lekami i kilkadziesiąt innych dowodów. Kobiecie postawiono dwa zarzuty zabójstwa. Przebywa w szpitalu. Rodzina zameldowała się w ośrodku 21 września, a 5 października przedłużyła pobyt. Nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Przedstawiciele Great Wolf Lodge zapewnili, że współpracują z policją.

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🚨 OMG. A 27-year-old woman has been charged with criminal homicide after her 3-year-old son and husband were found ST*BBED TO DEATH inside a Great Wolf Lodge room WHY DOES IT KEEP HAPPENING? Metallica Harrison apparently called 911 herself and told police her son and husband were already dead. When officers arrived, both were dead with stab wounds. Police said she had injuries to her wrist and neck. Monroe County DA Mike Mancuso: "This was a violent domestic tragedy in which two people, the boy and the father, lost their lives." Don't be shocked if the "feminists" make this their next Lindsay Clancy. Sickos.— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 14, 2026

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