Metallica zabiła męża i 3-letniego synka! Szokujący telefon ujawniony

Rodzinna tragedia w popularnym kurorcie. Matka zabiła męża i 3-letniego synka! Potem zadzwoniła na policję
27-letnia Metallica Rose Harrison jest oficjalnie podejrzana o zamordowanie nożem swojego męża i zaledwie 3-letniego synka! Do tragedii doszło w poniedziałek, 12 października, w miejscowości Scotrun w amerykańskim stanie Pensylwania. Rodzina od kilku tygodni mieszkała w popularnym ośrodku Great Wolf Lodge, znanym między innymi z parku wodnego dla dzieci. Według ustaleń policji 27-letnia Metallica Rose Harrison miała zaatakować nożem swojego męża Charlesa Harrisona oraz ich trzyletniego synka. Obaj zostali ugodzeni w klatkę piersiową i zmarli.
Po zbrodni kobieta miała próbować popełnić samobójstwo. Następnie zadzwoniła na numer alarmowy 911, prosząc o pomoc w odebraniu sobie życia.
„Mój mąż i syn już nie żyją. Leżą na łóżku w salonie. Już nie żyją, przepraszam” – miała powiedzieć dyspozytorowi.
„To nie miało się tak skończyć. Miałam mieć szczęśliwą rodzinę. Wyobrażałam to sobie od dzieciństwa”
Jak podaje WNEP, ratownicy znaleźli kobietę ranną w pokoju hotelowym. Podczas przewożenia do szpitala miała opowiadać o swoim życiu rodzinnym. „Każdego dnia tak bardzo się staram być najlepszym człowiekiem, najlepszą matką, najlepszą żoną” – mówiła 27-latka. „To nie miało się tak skończyć. Miałam mieć szczęśliwą rodzinę. Wyobrażałam to sobie od dzieciństwa” – dodała.
Śledczy zabezpieczyli w pokoju dwa noże, butelki z lekami i kilkadziesiąt innych dowodów. Kobiecie postawiono dwa zarzuty zabójstwa. Przebywa w szpitalu. Rodzina zameldowała się w ośrodku 21 września, a 5 października przedłużyła pobyt. Nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Przedstawiciele Great Wolf Lodge zapewnili, że współpracują z policją.