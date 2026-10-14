Metallica zabiła męża i 3-letniego synka! Szokujący telefon ujawniony

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-14 11:20

Makabryczna zbrodnia w popularnym ośrodku wypoczynkowym w Stanach Zjednoczonych! 27-letnia Metallica Rose Harrison jest podejrzana o zamordowanie nożem swojego męża i zaledwie 3-letniego synka. Do tragedii doszło w pokoju hotelowym podczas rodzinnego pobytu w kurorcie Great Wolf Lodge w Pensylwanii. Jak informuje lokalna stacja WNEP, po zabójstwie kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy 911.

Uśmiechnięta Metallica Rose Harrison z mężem i synkiem. O kulisach rodzinnej tragedii przeczytasz na SE.
Autor: x.com/ X (Twitter)

Rodzinna tragedia w popularnym kurorcie. Matka zabiła męża i 3-letniego synka! Potem zadzwoniła na policję

27-letnia Metallica Rose Harrison jest oficjalnie podejrzana o zamordowanie nożem swojego męża i zaledwie 3-letniego synka! Do tragedii doszło w poniedziałek, 12 października, w miejscowości Scotrun w amerykańskim stanie Pensylwania. Rodzina od kilku tygodni mieszkała w popularnym ośrodku Great Wolf Lodge, znanym między innymi z parku wodnego dla dzieci. Według ustaleń policji 27-letnia Metallica Rose Harrison miała zaatakować nożem swojego męża Charlesa Harrisona oraz ich trzyletniego synka. Obaj zostali ugodzeni w klatkę piersiową i zmarli.

Po zbrodni kobieta miała próbować popełnić samobójstwo. Następnie zadzwoniła na numer alarmowy 911, prosząc o pomoc w odebraniu sobie życia.

„Mój mąż i syn już nie żyją. Leżą na łóżku w salonie. Już nie żyją, przepraszam” – miała powiedzieć dyspozytorowi.

„To nie miało się tak skończyć. Miałam mieć szczęśliwą rodzinę. Wyobrażałam to sobie od dzieciństwa”

Jak podaje WNEP, ratownicy znaleźli kobietę ranną w pokoju hotelowym. Podczas przewożenia do szpitala miała opowiadać o swoim życiu rodzinnym. „Każdego dnia tak bardzo się staram być najlepszym człowiekiem, najlepszą matką, najlepszą żoną” – mówiła 27-latka. „To nie miało się tak skończyć. Miałam mieć szczęśliwą rodzinę. Wyobrażałam to sobie od dzieciństwa” – dodała.

Śledczy zabezpieczyli w pokoju dwa noże, butelki z lekami i kilkadziesiąt innych dowodów. Kobiecie postawiono dwa zarzuty zabójstwa. Przebywa w szpitalu. Rodzina zameldowała się w ośrodku 21 września, a 5 października przedłużyła pobyt. Nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Przedstawiciele Great Wolf Lodge zapewnili, że współpracują z policją.

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