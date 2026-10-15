Papież Leon XIV wstał ze szpitalnego łóżka. Nowe wieści po operacji

Papież Leon XIV wraca do sił. Lekarze opublikowali oświadczenie

Jak czuje się papież po operacji raka płuca? Watykan przekazał kolejne informacje o stanie zdrowia Leona XIV. Ojciec Święty dochodzi do siebie w rzymskiej Poliklinice Gemelli po operacji związanej z nowotworem płuca. O tym, jak czuje się po zabiegu, poinformowali dr Luigi Carbone oraz profesor Stefano Margaritora, który kierował zespołem chirurgów.

„Dziś rano Ojciec Święty przeszedł badania krwi oraz zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, zaplanowane po operacji. Wyniki potwierdzają, że rekonwalescencja przebiega prawidłowo: parametry mieszczą się w granicach oczekiwanych dla tego rodzaju zabiegu” – przekazali lekarze.

Z komunikatu wynika, że stan papieża poprawia się zgodnie z oczekiwaniami. Leon XIV zaczął już wstawać z łóżka i chodzić po swoim pokoju. Może również normalnie jeść.

„Proces powrotu do zdrowia przebiega zgodnie z oczekiwaniami”

„Ojciec Święty odbył sesję fizjoterapii oddechowej i zaczął poruszać się po swoim pokoju. Powrócił do normalnego odżywiania; zjadł śniadanie i obiad” – poinformowali medycy.

Lekarze nie zgłaszają żadnych niepokojących zmian w stanie zdrowia papieża. „Proces powrotu do zdrowia przebiega zgodnie z oczekiwaniami” – podkreślili w oświadczeniu.

71-letni Leon XIV trafił do szpitala we wtorek, 13 października. Przeszedł operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca. Badanie wykonane w czasie zabiegu potwierdziło gruczolakoraka płuca, czyli jeden z rodzajów nowotworu złośliwego.

Operacja trwała około 90 minut, ale papież przebywał na sali operacyjnej przez trzy godziny. Zabieg przebiegł bez komplikacji. Leon XIV prawidłowo wybudził się z narkozy, a następnie został przewieziony do swojego pokoju.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Lekarze zbadają jeszcze usunięte podczas operacji tkanki. Wyniki pozwolą ustalić, czy Ojciec Święty będzie potrzebował dalszego leczenia raka.

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Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora have provided the following update on the Pope’s postoperative recovery: This morning, the Holy Father underwent the blood tests and chest X-ray scheduled after surgery. The results confirm that his postoperative recovery is progressing normally: the values are within the expected range for the type of operation performed. The Holy Father has undergone respiratory physiotherapy and has begun walking around his room. He has resumed eating normally and had breakfast and lunch. His recovery is proceeding as expected.— Vatican News (@VaticanNews) October 14, 2026