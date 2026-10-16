Papież rozmawiał z Putinem po operacji! Wiadomo, co mu powiedział

Papież Leon XIV rozmawiał z Władimirem Putinem! Zadzwonił do niego ze szpitala. Wiadomo, o co prosił

Niespodziewana rozmowa telefoniczna papieża Leona XIV z Władimirem Putinem! Poinformowało o niej dziś, w piątek 16 października Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Papież, który nadal przebywa w szpitalu, rozmawiał z rosyjskim prezydentem o dramatycznej sytuacji ludności cywilnej na Ukrainie. Zwrócił się do niego z konkretną prośbą.

Przypomnijmy, że Leon XIV we wtorek, 13 października, przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Papież nadal jest hospitalizowany, ale jego stan zdrowia systematycznie się poprawia. W piątek lekarze poinformowali, że wyniki badań krwi i prześwietlenia klatki piersiowej potwierdzają poprawę. Ojciec Święty samodzielnie wykonuje już codzienne czynności i przechodzi fizjoterapię oddechową. W piątek w południe odprawił także mszę świętą w szpitalu, podczas której podziękował lekarzom i pielęgniarkom za opiekę. Watykan opublikował pierwsze zdjęcia papieża po operacji.

Papież rozmawiał z Putinem. Poprosił o rozejm na Ukrainie

Jak przekazał Watykan, podczas telefonicznej rozmowy z Putinem Leon XIV poruszył przede wszystkim sprawę trudnej sytuacji humanitarnej w mieście Oleszki, położonym w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy.

Ojciec Święty wyraził głębokie zaniepokojenie losem mieszkańców tego miasta. Zaapelował do rosyjskiego przywódcy o rozejm, który umożliwiłby dostarczenie potrzebującym żywności oraz pomocy medycznej.

Papież poprosił również o stworzenie warunków do dobrowolnej i bezpiecznej ewakuacji cywilów z zagrożonego terenu. Chodzi o to, by mieszkańcy mogli opuścić miasto bez narażania życia podczas działań wojennych.

Na razie Watykan nie przekazał, jak Władimir Putin odpowiedział na apel Leona XIV. Nie wiadomo również, czy rozmowa doprowadzi do konkretnych ustaleń w sprawie rozejmu.

Była to kolejna ważna aktywność papieża po operacji. Mimo pobytu w szpitalu Leon XIV nadal zajmuje się sprawami Kościoła i sytuacją międzynarodową. Data jego powrotu do Watykanu nie została jeszcze ogłoszona.

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Speaking by phone with Russian President Vladimir Putin, Pope Leo XIV expresses his "deep concern about the grave humanitarian situation in the city of Oleshky, in the Kherson region," and calls for a ceasefire to allow the delivery of humanitarian aid. https://t.co/HTdCfTYhwr— Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026

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