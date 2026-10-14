Pierwszy taki kebab na świecie! Kosztował 40 tysięcy złotych!

W Berlinie odsłonięto pierwszą na świecie woskową replikę kebabu, która ma oddawać kultowe danie z legendarnego lokalu.

Szczegółowa kopia kultowego kebabu z kurczakiem, warzywami i serem owczym, kosztowała 10 tysięcy euro i zachwyciła nawet właściciela oryginału.

Dowiedz się, dlaczego to właśnie Berlin stał się domem dla tej niezwykłej rzeźby i co czyni to miasto europejską stolicą kebabu.

Zgodnie z tym, co twierdzą władze muzeum, jest to pierwsza na świecie replika kebabu wykonana w całości z wosku. W dodatku odwzorowana w każdym detalu. Powstała na podstawie najbardziej popularnej propozycji z menu niemieckiego lokalu Mustafa’s Gemuese Kebab. Jest to kebab z kurczakiem w bułce, świeżymi i smażonymi warzywami z sosami, ziołami i pokruszonym serem owczym.

To pierwszy taki kebab na świecie. "Nie mógłby wyglądać lepiej"

Jak przypomina PAP, Mustafa to najbardziej znany i kultowy kebab w Berlinie. Ta niewielka budka przy Mehringdamm w Kreuzbergu przyciąga dziennie setki osób. "Popularność jednak nie oznacza, że wśród Berlińczyków panuje zgoda, iż to najlepszy kebab w mieście". W prezentacji woskowej figury kebabu, jaka odbyła się w muzeum w Berlinie, brał udział właściciel lokalu Tarik Kara. "Woskowy doener nie mógłby wyglądać lepiej" – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną DPA. Replika kosztowała około 10 tysięcy euro.

Berlin stolicą kebabu

Dlaczego akurat Berlin? Ponieważ uchodzi za europejską stolicę kebabów. Potrawa ta jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kulinarnego krajobrazu miasta. Do niektórych barów czy budek z kebabami ustawiają się tak długie kolejki, że czasem trzeba w nich spędzić nawet ponad godzinę.

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