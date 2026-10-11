Pilne wieści z Watykanu. Papież idzie do szpitala. "Wykryto u mnie guzek"

Niepokojące wiadomości z Watykanu: Papież Leon XIV ogłosił, że zmaga się z problemem zdrowotnym wymagającym natychmiastowej interwencji medycznej.

U 71-letniego duchownego wykryto guzek w płucu we wczesnym stadium, co skłoniło go do podjęcia decyzji o pilnej operacji w najbliższych dniach.

Poznaj szczegóły nagłej decyzji Papieża o operacji i dowiedz się, co czeka 71-letniego duchownego w najbliższych dniach.

Niepokojące informacje z Watykanu. Papież Leon XIV przejdzie operację

Papież Leon XIV poinformował w niedzielę, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu we wczesnym stadium. Zgodnie z zaleceniami specjalistów 71-letni duchowny zdecydował się na zabieg usunięcia zmiany, który odbędzie się w najbliższych dniach.

Informację o swoim stanie zdrowia papież przekazał wiernym na zakończenie niedzielnej modlitwy Anioł Pański.

- Lekarze znaleźli u mnie guzek w płucu w bardzo początkowej fazie i dobrze zlokalizowany – powiedział Leon XIV.

Jak podkreślił papież, operacja odbędzie się już w najbliższych dniach.

- Lekarze uznają za słuszną interwencję i dlatego za ich radą postanowiłem poddać się operacji, by go usunąć. Zabieg przewidziany jest na najbliższe dni - wyjaśnił 71-letni papież

Watykan ujawnia termin operacji papieża. Co z planowaną podróżą?

Więcej szczegółów dotyczących operacji Leona XIV przekazał dziennikarzom dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni. Jak poinformował, zabieg zaplanowano na początek przyszłego tygodnia, a rekonwalescencja papieża potrwa prawdopodobnie około siedmiu dni.

Watykan wcześniej zapowiedział, że w dniach 6–17 listopada Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Na razie nie wiadomo jednak, czy w związku z planowaną operacją termin tej podróży zostanie utrzymany.

Co ciekawe, jeszcze w niedzielę papież wspominał podczas spotkania z wiernymi o swojej planowanej wizycie w Peru.