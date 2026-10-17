Komunikat Watykanu po operacji Leona XIV

W sobotę 17 października napłynęły pozytywne informacje dotyczące stanu zdrowia Leona XIV, który lada moment zostanie zwolniony do domu. Decyzja ta zapadła po szczegółowej analizie najnowszych badań kontrolnych, niezbędnych po przebytej operacji.

Z oficjalnych informacji przekazanych przez doktora Luigiego Carbone i profesora Stefano Margaritorę wynika, że hospitalizacja dobiega końca. Specjaliści opierali się na najświeższych wynikach morfologii i zdjęciach radiologicznych płuc, które wykonano w sobotni poranek.

Biorąc pod uwagę wyniki badań krwi oraz kontrolnego prześwietlenia radiologicznego klatki piersiowej, które zostały wykonane dziś rano, a także po ocenie stanu klinicznego, Ojciec Święty został uznany za zdolnego do wypisania ze szpitala – poinformowali przedstawiciele zespołu medycznego.

Zgoda specjalistów to najważniejszy element procedury wypisu ze szpitala. Leon XIV powróci do swoich apartamentów jeszcze w sobotnie popołudnie.

Zabieg usunięcia nowotworu płuca za papieżem

Pobyt Ojca Świętego w placówce medycznej był następstwem wtorkowego zabiegu chirurgicznego polegającego na resekcji guza płuca. Od tego czasu pozostawał on pod stałym nadzorem lekarzy, którzy systematycznie sprawdzali jego stan kliniczny.

Sobotnie konsultacje medyczne, bazujące na badaniach krwi i prześwietleniu klatki piersiowej, dały odpowiedź na pytanie o powrót papieża do Watykanu. W ogólnej ocenie stan pacjenta pozwala na bezpieczne zakończenie hospitalizacji.

W najnowszym komunikacie zabrakło informacji o szczegółach dalszej terapii czy szacunkowym czasie powrotu do pełnej sprawności. Niemniej jednak sam fakt opuszczenia szpitala daje do zrozumienia, że zdrowie Leona XIV ulega szybkiej poprawie.

QUIZ. Papież Franciszek - Był popularny i lubiany. Sprawdźcie, co wiecie o zmarłym papieżu Pytanie 1 z 10 Jakie imię nosił papież Franciszek przed wyborem na papieża? Jorge Mario Bergoglio Juan Pablo Rodríguez Pedro José Alvarez Następne pytanie

Niedzielne plany Leona XIV

Rzecznik prasowy Watykanu zdradził też część harmonogramu na nadchodzącą niedzielę. Leon XIV zaplanował już pierwsze wystąpienie, by wspólnie z wiernymi zmówić modlitwę Anioł Pański, stojąc w oknie Pałacu Apostolskiego.

Powrót do tej tradycji to dla katolików bardzo ważny sygnał po ostatnich problemach zdrowotnych głowy Kościoła. Stolica Apostolska potwierdza, że modlitewne spotkanie odbędzie się w zwyczajowym dla tego nabożeństwa miejscu.

Kolejne dni przyniosą więcej informacji na temat intensywności, z jaką Leon XIV będzie realizował swoje codzienne obowiązki. Na ten moment kluczowa jest pozytywna opinia lekarzy i rychły powrót do okna papieskiego w niedzielne południe.