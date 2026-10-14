Pokonał raka, uciekł z pożaru, spadł z roller coastera! Kim była ofiara?

Pokonał raka, przeżył pożar samochodu. Zginął na kolejce górskiej! Siostra 42-latka ujawnia szczegóły

To 42-letni nauczyciel spadł z roller coastera w parku rozrywki Six Flags w amerykańskim stanie Georgia! Do tragedii doszło w poniedziałek, 12 października, w parku rozrywki Six Flags Over Georgia w USA. Hassan Kariem (+42 l.) korzystał z kolejki górskiej Goliath, której najwyższy punkt znajduje się na wysokości około 61 metrów. Podczas przejazdu mężczyzna wypadł z siedzenia i runął w dół. Nie przeżył upadku.

Według świadków 42-latek wysunął się spod zabezpieczenia przytrzymującego pasażerów. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego tak się stało. Okoliczności wypadku są wyjaśniane.

Pokonał raka, przeżył pożar samochodu. Siostra opowiada o zmarłym

Jak podaje „New York Post”, Hassan Kariem był nauczycielem z okolic Atlanty. Jego siostra, 35-letnia Andrea Clark, w rozmowie z dziennikarzami ujawniła, że brat wcześniej dwukrotnie otarł się o śmierć. Mężczyzna przez lata walczył z nowotworem, ale w 2015 roku choroba ustąpiła. Z kolei zaledwie miesiąc przed tragedią w parku rozrywki przeżył groźny pożar samochodu. „To był mój bohater” – powiedziała zapłakana Andrea. „Był niesamowitym człowiekiem” – dodała.

Kobieta podkreśliła, że brat ciężko pracował i troszczył się o rodzinę. Choć nie miał własnego syna, wychowywał córkę swojej narzeczonej, którą opiekował się od czasu, gdy dziewczynka miała 3 lata.

Po śmiertelnym wypadku firma Six Flags zdecydowała o tymczasowym zamknięciu dziewięciu podobnych kolejek górskich w swoich parkach. Ma to zapobiec kolejnym tragediom do czasu wyjaśnienia przyczyn wypadku.

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The Six Flags park-goer who died while riding a rollercoaster with his son somehow slipped out of his lap restraint and struck roller coaster cars three different times before landing on the roof of a haunted house below, witnesses recounted. https://t.co/4cteBM2nKb https://t.co/3Sj0R7zdlV— California Post (@californiapost) October 13, 2026