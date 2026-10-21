Rosyjski myśliwiec Su-30 runął na ziemię. Znamy los załogi samolotu

W trakcie misji szkoleniowej w obwodzie królewieckim doszło do rozbicia rosyjskiego myśliwca Su-30.

Dwóch lotników zdołało w porę opuścić pokład i zostało bezpiecznie zabranych z miejsca zdarzenia.

Maszyna uderzyła w niezamieszkany obszar, co pozwoliło uniknąć strat w ludziach i infrastrukturze.

Rosyjski myśliwiec Su-30 uległ katastrofie. Nowe informacje o wypadku w obwodzie królewieckim

Doniesienia o tym incydencie zostały po raz pierwszy opublikowane przez agencję Reutera, która powołała się na oficjalne komunikaty płynące z rosyjskiego resortu obrony. Wojskowa maszyna realizowała standardowy lot ćwiczebny w przestrzeni powietrznej obwodu królewieckiego. Według dostarczonych przez wojsko raportów dwuosobowa obsada samolotu zdążyła się bezpiecznie katapultować przed uderzeniem w ziemię. Skierowane na miejsce służby ratownicze błyskawicznie ewakuowały obu pilotów ze strefy zagrożenia.

Wojskowy myśliwiec rozbił się na całkowicie wyludnionym terenie, dzięki czemu obeszło się bez większego dramatu. Roztrzaskana maszyna nie doprowadziła do jakichkolwiek strat materialnych ani ofiar śmiertelnych w rejonie upadku. Pomimo braku tragedii wśród ludności cywilnej, zniszczenie tak nowoczesnego sprzętu stanowi poważny uszczerbek dla potencjału rosyjskiego lotnictwa.

Straty armii Władimira Putina. Parametry techniczne i uzbrojenie myśliwca Su-30

Maszyny typu Su-30, które w terminologii NATO funkcjonują pod nazwą „Flanker-C”, to dwumiejscowe myśliwce o ogromnych możliwościach bojowych, wyposażone w dwa silniki. Ten model samolotu dysponuje działkiem kalibru 30 mm i jest w stanie przenieść do 8 ton ładunków bojowych, w tym zaawansowane rakiety i bomby lotnicze. Rosyjski przemysł zbrojeniowy dostarczył rodzimej armii około 150 sztuk tego sprzętu. Samoloty te odniosły również sukces eksportowy i służą obecnie w siłach zbrojnych Chin, Indii, Algierii oraz Armenii.

Na terenie obwodu królewieckiego stacjonują dwa konkretne zgrupowania rosyjskich sił powietrznych, które wykorzystują te potężne maszyny w codziennej służbie. Należą do nich 4. Gwardyjski Morski Pułk Lotniczy oraz 689. Gwardyjski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Warto podkreślić, że od momentu rozpoczęcia zbrojnej inwazji na terytorium Ukrainy armia rosyjska straciła już kilkanaście takich myśliwców, co wyraźnie osłabia jej zasoby sprzętowe.

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