Samolot rozbił się na ruchliwej ulicy. Szokujące zdjęcia

Samolot rozbił się na ruchliwej drodze w USA! Na pokładzie było dziecko. Dramatyczne zdjęcia

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę, 17 października, krótko po godzinie 15 czasu lokalnego w San Jose w Kalifornii. Niewielki samolot śmigłowy spadł na ruchliwą drogę w pobliżu skrzyżowania Capitol Expressway i Excalibur Drive. Jak informuje „New York Post”, na pokładzie maszyny znajdowało się dwoje dorosłych i dziecko.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego. Samolot był poważnie uszkodzony. Na zdjęciach opublikowanych przez strażaków widać maszynę z rozbitym dziobem, stojącą niemal pionowo na środku jezdni.

Katastrofa samolotu w Kalifornii. Trzy osoby trafiły do szpitala

Mimo groźnie wyglądającego wypadku wszyscy znajdujący się na pokładzie przeżyli. Jak przekazała straż pożarna w San Jose, dwoje dorosłych i dziecko przewieziono do szpitala na badania. Ich obrażenia nie zagrażają życiu.

Co ważne, podczas upadku samolot nie uderzył w żaden samochód. Na drodze doszło jedynie do niewielkiego wycieku paliwa, który strażacy szybko usunęli przy użyciu specjalnych materiałów pochłaniających.

Na razie nie wiadomo, dlaczego maszyna spadła na jezdnię. Przyczyny wypadku będą wyjaśniane.

To już drugi podobny incydent w San Jose w ciągu zaledwie dwóch dni. W piątek wieczorem na lotnisku Reid-Hillview doszło do awaryjnego lądowania innego niewielkiego samolotu.

Według straży pożarnej przyczyną tamtego zdarzenia była awaria podwozia. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby, które samodzielnie opuściły maszynę. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Nie doszło również do wycieku paliwa.

Sonda Boisz się latać samolotem? Tak Nie

MIRACLE IN SILICON VALLEY! ✈️💥 ​A small 1968 Cessna 177A crashed right into a busy intersection at Capitol Expressway in San Jose, California on Oct 17. ​The miracle? All 3 onboard (2 adults, 1 child) survived with minor injuries, and NOT A SINGLE car or pedestrian on the ground was hit! ​Pilot skill or pure legendary luck? 🙏 ​💬 Would you stay this calm if a plane landed next to your car? ​#SanJose #PlaneCrash #Miracle #California #BreakingNews— ​The Uncensored Zone (@198Wang) October 18, 2026