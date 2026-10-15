Sean „Diddy” Combs pobity w więzieniu. Raper z urazem głowy trafił do szpitala

Sean „Diddy” Combs zaatakowany przez bossa narkotykowego w więzieniu

Diddy pobity za kratkami! Do incydentu doszło w piątek, 9 października, w federalnym więzieniu Fort Dix w New Jersey. Według ustaleń TMZ Sean „Diddy” Combs wdał się w bójkę z Christopherem Coke'em, nazywanym „Dudus”. Jamajczyk od 2012 roku odbywa karę 23 lat więzienia za przestępstwa związane z handlem narkotykami.

Jak informuje TMZ, powołując się na swoje źródła, podczas starcia raper doznał poważnego urazu głowy. Konieczna była pomoc lekarzy, dlatego został zabrany z więzienia i przewieziony do pobliskiego szpitala.

Co doprowadziło do konfliktu? Według portalu wszystko zaczęło się od materiału NBC News, w którym opisano warunki pobytu Diddy'ego w więzieniu. Z doniesień wynikało, że muzyk miał korzystać z niedozwolonych telefonów, alkoholu i narkotyków. Miał też dostęp do masaży oraz innych wygód, na które zwykli więźniowie nie mogą liczyć.

Wielka wpadka przez Diddy'ego. Po przeszukaniach więźniowie stracili swoje telefony

Po ujawnieniu tych informacji władze więzienia zarządziły przeszukania. Strażnicy przeprowadzili co najmniej dwie kontrole i odebrali osadzonym telefony komórkowe. Wśród osób, które je straciły, miał być również Christopher Coke.

Według TMZ jamajski boss narkotykowy obwiniał Diddy'ego za całą sytuację. Miał być tak wściekły z powodu utraty telefonu, że doszło do bójki.

Po bójce Coke miał trafić na dwa tygodnie do izolatki. Combs już wcześniej przebywał w specjalnym oddziale więzienia po publikacji NBC News. Według portalu do ataku doszło podczas jego codziennej przerwy.

Sean Combs odsiaduje wyrok 50 miesięcy więzienia za dwa przestępstwa związane z przewożeniem osób w celu prostytucji. Zgodnie z podawanym obecnie terminem ma wyjść na wolność 2 marca 2028 roku.

Sonda Co myślisz o aferze Diddy'ego? To pewnie wierzchołek góry lodowej To dęta sprawa, chodzi o kasę Nie mam zdania

🚨 EXCLUSIVE: Diddy's head injury is from a prison fight with Jamaican drug lord Dudus. Everything we know: https://t.co/MngI28tnOU https://t.co/rDE23z315l— TMZ (@TMZ) October 14, 2026

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