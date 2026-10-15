Sean „Diddy” Combs pobity w więzieniu. Raper z urazem głowy trafił do szpitala

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-15 13:00

Sean „Diddy” Combs pobity w więzieniu przez jednego z najbardziej znanych jamajskich bossów narkotykowych! Jak podaje portal TMZ, 56-letni raper odniósł poważne obrażenia głowy i został przewieziony do szpitala. Jego przeciwnikiem miał być Christopher „Dudus” Coke, skazany za przestępstwa narkotykowe. Powodem starcia były doniesienia o wyjątkowo wygodnym życiu Diddy'ego za kratkami. Po ich ujawnieniu inni osadzeni stracili niedozwolone przedmioty, takie jak telefony.

Raper Sean „Diddy” Combs w czarnym garniturze w białe paski. O pobiciu artysty w więzieniu przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Sean „Diddy” Combs zaatakowany przez bossa narkotykowego w więzieniu

Diddy pobity za kratkami! Do incydentu doszło w piątek, 9 października, w federalnym więzieniu Fort Dix w New Jersey. Według ustaleń TMZ Sean „Diddy” Combs wdał się w bójkę z Christopherem Coke'em, nazywanym „Dudus”. Jamajczyk od 2012 roku odbywa karę 23 lat więzienia za przestępstwa związane z handlem narkotykami.

Jak informuje TMZ, powołując się na swoje źródła, podczas starcia raper doznał poważnego urazu głowy. Konieczna była pomoc lekarzy, dlatego został zabrany z więzienia i przewieziony do pobliskiego szpitala.

Co doprowadziło do konfliktu? Według portalu wszystko zaczęło się od materiału NBC News, w którym opisano warunki pobytu Diddy'ego w więzieniu. Z doniesień wynikało, że muzyk miał korzystać z niedozwolonych telefonów, alkoholu i narkotyków. Miał też dostęp do masaży oraz innych wygód, na które zwykli więźniowie nie mogą liczyć.

Wielka wpadka przez Diddy'ego. Po przeszukaniach więźniowie stracili swoje telefony

Po ujawnieniu tych informacji władze więzienia zarządziły przeszukania. Strażnicy przeprowadzili co najmniej dwie kontrole i odebrali osadzonym telefony komórkowe. Wśród osób, które je straciły, miał być również Christopher Coke.

Według TMZ jamajski boss narkotykowy obwiniał Diddy'ego za całą sytuację. Miał być tak wściekły z powodu utraty telefonu, że doszło do bójki.

Po bójce Coke miał trafić na dwa tygodnie do izolatki. Combs już wcześniej przebywał w specjalnym oddziale więzienia po publikacji NBC News. Według portalu do ataku doszło podczas jego codziennej przerwy.

Sean Combs odsiaduje wyrok 50 miesięcy więzienia za dwa przestępstwa związane z przewożeniem osób w celu prostytucji. Zgodnie z podawanym obecnie terminem ma wyjść na wolność 2 marca 2028 roku.

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