Trump poskramiaczem tygrysów?! Niewiarygodne wideo w sieci

Donald Trump wrzucił do sieci wideo AI będące przeróbką nagrania pokazującego atak tygrysa w zoo. W nowym filmie Trump wygrywa

Burza w USA po nowym pomyśle Donalda Trumpa! By zrozumieć, o co chodzi, trzeba przypomnieć jednego z najgłośniejszych newsów ostatnich dni. W sobotę, 10 października, w brytyjskim zoo Yorkshire Wildlife Park niedaleko Doncaster niejaki William Chapman wspiął się na ogrodzenie i dostał na wybieg tygrysa syberyjskiego o imieniu Altai. Świadkowie próbowali go powstrzymać, ale bezskutecznie. Chory psychicznie mężczyzna zbliżył się do zwierzęcia, które chwilę później go zaatakowało. 24-latek zginął na miejscu. Tragedia została nagrana, a film szybko trafił do internetu. We wtorek, 13 października, udostępnił go również prezydent USA Donald Trump. Ale na tym nie poprzestał.

Trump na filmie AI nie ucieka. Zaczyna siłować się ze zwierzęciem, po czym je pokonuje i oswaja

Kilka godzin później prezydent USA opublikował kolejny film, tym razem stworzony przez sztuczną inteligencję. Nagranie jest przeróbką, w zasadzie parodią filmu pokazującego tragiczne wydarzenia z brytyjskiego zoo. Na filmie widać prezydenta USA, na którego rzuca się tygrys. Trump jednak nie ucieka. Zaczyna siłować się ze zwierzęciem, po czym je pokonuje i oswaja. Na koniec obaj wyglądają jak przyjaciele, a prezydent przytula wielkiego kota. Wszystko odbywa się przy dźwiękach piosenki „The Lion Sleeps Tonight”.

Nagranie wywołało oburzenie wielu osób. Znany brytyjski dziennikarz Piers Morgan skrytykował zachowanie Trumpa. „To skrajnie niesmaczne. Usuń to” – napisał na platformie X. Rodzina Williama Chapmana jest zdruzgotana tragedią. Bliscy ujawnili, że mężczyzna od lat zmagał się z poważnymi problemami psychicznymi i przyjmował silne leki. Poprosili również o zaprzestanie udostępniania nagrań z jego śmierci. „Publikowanie i rozpowszechnianie głęboko obraźliwych materiałów powoduje u nas ogromne cierpienie w tym wyjątkowo trudnym czasie” – przekazali bliscy 23-latka. Jak podaje „Daily Mail”, Chapman był w dzieciństwie aktorem. Występował między innymi w brytyjskich produkcjach telewizyjnych. Okoliczności jego śmierci są nadal wyjaśniane.

Sonda Jak oceniasz obecnie Donalda Trumpa jako prezydeta USA? Bardzo dobrze. Dobrze. Dostatecznie. Niedostatecznie.

Trump posts bizarre AI video of himself taming tiger after fatal UK zoo mauling https://t.co/wDuKa4dc0g https://t.co/1y2xVbOoix— New York Post (@nypost) October 14, 2026

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