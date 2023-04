Spis treści

Ukraina będzie rozmawiać z Rosją o Krymie?

Czy Ukraina jest gotowa do negocjacji pokojowych z Rosją w sprawie Krymu? Okazuje się, że tak, ale pod pewnymi warunkami. O sprawie pisze dziennik "Financial Times". - Jeśli uda nam się osiągnąć nasze strategiczne cele na polu walki i kiedy będziemy na granicy administracyjnej z Krymem, jesteśmy gotowi otworzyć rozdział dyplomatyczny - mówi Andrij Sybiha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Ukriany Wołodymyra Zełenskiego, na łamach "Financial Times". - Nie oznacza to, że wykluczamy drogę, w której Krym wyzwolony będzie przez naszą armię - zaznacza w rozmowie z brytyjską gazetą. Brytyjska gazeta pisze, że siły ukraińskie nasiliły ostatnio ataki na rosyjskie obiekty wojskowe na półwyspie, a Kijów ma również nadzieję, że nadchodząca kontrofensywa w wojnie na Ukrainie posunie się na południe i przerwie korytarz lądowy, który pozwala Rosji zaopatrywać swoje siły z Krymu.

Zełenski wykluczył rozmowy pokojowe do czasu wycofania się wojsk rosyjskich z Ukrainy

Warto przypomnieć, że do tej pory prezydent Wołodymyr Zełenski wykluczał jakiekolwiek rozmowy pokojowe z Rosją do czasu, aż wojska rosyjskie nie opuszczą Ukrainy, w tym także Krymu. Tymczasem artykuł w "Financial Times" dowodzi, że coś się zmieniło. To pewna deklaracja strony ukraińskiej o gotowości do negocjacji. Pierwsza od kwietnia ubiegłego roku. Brytyjski dziennik zauważa, że być może ma ona uspokoić państwa zachodnie, zwłaszcza te wątpiące w zdolności Ukrainy do odzyskania półwyspu. Na Zachodzie nie brakuje także głosów, że każda próba militarnego odbicia Krymu może doprowadzić prezydenta do eskalacji wojny, a Putin zamieni groźby użycia broni atomowej w konkretną decyzję.

Ukraiński dyplomata mówi o rozmowach na temat Krymu

Wypowiedź Andrija Sybihy jest o tyle istotna, że to doświadczony ukraiński urzędnik i wieloletni dyplomata. W biurze prezydenta Zełenskiego zajmuje się polityką zagraniczną i był u boku prezydenta Ukrainy w kluczowych momentach wojny. Sybiha zdradził w "Financial Times", że Wołodymyr Zełęnski i jego doradcy rozmawiali teraz niedawno o Krymie bardzo konkretnie, ponieważ wojska ukraińskie są coraz bliżej rozpoczęcia kontrofensywy w celu odzyskania okupowanych terytoriów.

Rosja okupuje Krym od 2014 roku

Przypomnijmy, że Krym jest pod okupacją rosyjską od 2014 roku. Półwysep został zaanektowany przez Rosję krótko po sfingowanym referendum. I choć na arenie międzynarodowej nielegalne działanie Rosji zostało wówczas potępione, niczego to nie zmieniło. Putin zajął ukraiński Krym.