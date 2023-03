Ukraina jednak dostanie myśliwce F16? "Piloci już są w USA"

Ukraina dostanie F-16? Ukraińscy piloci w USA przechodzą specjalne testy

Przekazanie Ukrainie myśliwców F-16 jest przedmiotem coraz głośniej dyskusji. Chociaż od wybuchu wojny na Ukrainie Wołodymyr Zełenski nie raz zabiegał o zamknięcie nieba nad Ukrainą, mówiąc o tym jako o warunku poradzenia sobie z najeźdźcą, to o daniu mu zachodnich, nowoczesnych samolotów nie było długo mowy. Ostatnio się to zmieniło, jednak żaden z krajów nie obiecał jeszcze Zełenskiemu F-16. Trwa dyskusja o tym, jak pogodzić przekazanie takiej broni z niezostaniem przynajmniej formalnie stroną w konflikcie. Tymczasem pewne ujawnione przez CNN fakty zdają się wskazywać na to, że Stany Zjednoczone rozważają jednak przekazanie Ukrainie myśliwców F-16.

Ukraińscy piloci korzystają z symulatorów lotów w Arizonie

Pewna decyzja Amerykanów może wskazywać na to, że taka możliwość przynajmniej nie została wykluczona. Jak ujawnia CNN, powołując się na źródła w wojsku, ukraińscy piloci już są testowani w Stanach Zjednoczonych. Do USA miało przylecieć kilku pilotów, by sprawdzić, jak długo trzeba by uczyć ich obsługi F-16. Na razie nie przymierzyli się do samych maszyn, a jedynie do symulatorów lotu w Tucson w stanie Arizona. Jednak źródło cytowane przez CNN zaznacza, iż nic nie zmieniło się w kwestii amerykańskich decyzji odnośnie przekazania Ukrainie F-16.

Sonda Czy myśliwce z Polski powinny trafić w ręce ukraińskiej armii? Tak Nie Trudno powiedzieć

⚡️The first pilots from Ukraine arrived in the United States to learn how to fly the F-16, — NBC TV reported with reference to two congressional officials.The US government approved the visit of 10 Ukrainian pilots to the US already this month. pic.twitter.com/3JbrwmLwgY— FLASH (@Flash_news_ua) March 5, 2023

QUIZ. Sobotnia ortografia. Jak to się odmienia? 10/15 to twój obowiązek! Pytanie 1 z 15 Jak odmienimy słowo "ćma" w dopełniaczu liczby mnogiej? Ciem Ćmów To słowo występuje nie występuje w dopełniaczu w liczbie mnogiej Dalej