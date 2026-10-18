Ukraińskie drony nad Litwą! Kijów przyznaje, że mogły zmienić kurs. Ukraina przeprasza

Ukraina przeprasza za swoje drony nad Litwą! Rzecznik resortu Heorhij Tychyj przyznał, że zdarzenie mogło być związane z ukraińskim atakiem na cele wojskowe znajdujące się na terytorium Rosji.

„Wyrażamy ubolewanie z powodu incydentu, do którego doszło dziś rano w przestrzeni powietrznej Litwy. Mógł on wynikać z działań rosyjskiej wojny elektronicznej, które doprowadziły do ​​zmiany kursu dronów podczas operacji wymierzonej w uzasadnione cele wojskowe w Rosji. Przepraszamy za wszelkie zakłócenia, zagrożenia oraz niepokój, jakie mogły z tego powodu wystąpić. Jesteśmy gotowi przekazać naszym litewskim partnerom wszelkie istotne informacje, aby w pełni wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Będziemy nadal ściśle współpracować, aby zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości. Składamy szczere podziękowania Litwie – naszemu sojusznikowi – za wspieranie Ukrainy w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji, która stanowi pierwotną przyczynę zagrożeń bezpieczeństwa w naszym regionie” – napisał Tychyj w serwisie X.

Ukraińskie władze wyraziły żal z powodu incydentu i przeprosiły za wywołany nim niepokój. Zapewniły również, że są gotowe współpracować z Litwą i udostępnić informacje, które pomogą ustalić dokładny przebieg zdarzenia.

Alarm lotniczy na Litwie i Łotwie. W akcji myśliwce NATO

W niedzielę rano w centralnej i północnej części Litwy ogłoszono czerwony alarm lotniczy. Mieszkańców poproszono o udanie się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do akcji skierowano myśliwce NATO, a lotnisko w Kownie zostało na krótki czas zamknięte.

Po kilkudziesięciu minutach alarm odwołano. Litewskie wojsko sprawdzało prawdopodobne szczątki drona w okolicach wsi Jodańce, niedaleko granicy z Łotwą. Wcześniej obiekt zniknął z radarów. Litewskie władze poinformowały o uszkodzeniu samochodu. Nie odnotowano osób rannych.

Początkowo pojawiły się doniesienia, że dron mógł wlecieć na Litwę z terytorium Polski. Rzecznik polskiego MON Janusz Sejmej przekazał jednak, że nie ma potwierdzenia takiego przelotu na polskich radarach. Okoliczności zdarzenia są nadal badane.

Ostrzeżenie lotnicze wydano także w południowej części Łotwy, przy granicy z Litwą. Mieszkańcom zalecono pozostanie wewnątrz budynków i unikanie zagrożonych miejsc. Po pewnym czasie również ten alarm został odwołany.

Sonda Czy Polska powinna kontynuować przekazywanie uzbrojenia Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

We regret the incident that occurred this morning in Lithuanian airspace, which may have resulted from Russian electronic warfare diverting drones during an operation against legitimate military targets in Russia. We apologise for any disruption, risks, and concern this may have caused. We are committed to sharing all relevant information with our Lithuanian partners to establish the full circumstances of the incident. We will continue to work closely together to prevent similar incidents in the future. We sincerely thank Lithuania, our ally, for supporting Ukraine in countering Russian aggression, which is the root case of the security threats in our region.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 18, 2026