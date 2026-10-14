"Z ziemi polskiej do włoskiej". Powstanie międzynarodowy Szlak św. Jana Pawła II

Polska i Włochy podpiszą porozumienie

15 października 2026 roku, w przeddzień 48. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, przedstawiciele Polski i Włoch podpiszą memorandum dotyczące wspólnego tworzenia i rozwoju Szlaku Świętego Jana Pawła II.

Porozumienie zostanie zawarte między Ministerstwem Sportu i Turystyki RP a włoskim Ministerstwem Turystyki. W projekt zaangażowani są m.in. wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, włoski minister turystyki Gianmarco Mazzi oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.

Nowa trasa ma połączyć miejsca związane z życiem i dziedzictwem Jana Pawła II, a jednocześnie promować najciekawsze atrakcje historyczne, kulturowe i przyrodnicze krajów leżących na jej przebiegu.

Polecany artykuł Cuda Polski 2026 wybrane! Czytelnicy National Geographic wskazali turystyczne perełki z całego kraju

"Jutro jest szczególny dzień". Rozmowa Radia ESKA z Ireneuszem Rasiem, wiceministrem sportu i turystyki

Radio ESKA: - Jutro (czwartek - red.) wydaje się, kluczowy krok w realizacji tego projektu - szlaku Jana Pawła II?

Ireneusz Raś: - Jutro jest szczególny dzień, po wielu miesiącach rozmów z Ministerstwem Turystyki Italii podpisujemy porozumienie, umowę o tworzeniu takiego produktu turystycznego, szlaku turystycznego, wzorowanego trochę na szlaku świętego Jakuba - szlaku Jana Pawła II. I właśnie na największych targach turystycznych w Italii takie porozumienie między resortami podpisujemy. To porozumienie to jest początek, mam nadzieję, tworzenia pewnej koncepcji. Szlaku turystycznego, który będzie w jakiś sposób służył też rozpoznawalności Polski na arenie międzynarodowej, bo wiele państw na to patrzy z zaciekawieniem kulturowo podobnych z całego świata, jak sprawdzaliśmy i badaliśmy.

- Jak będzie wyglądała trasa tego szlaku?

- Zleciliśmy parę miesięcy temu koncepcję i do końca roku ma być ona przygotowana. Cztery uniwersytety, dwa polskie i dwa włoskie współpracują i na końcu tego roku przedstawią koncepcję, w jaki sposób realizować tą ideę. Łatwo sobie to wyobrazić, że będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do polskiej, tylko z ziemi polskiej do włoskiej, ten kierunek. Ale to jest tylko szlak liniowy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele, bo wydaje się, że wiele będzie chciało obrandować się tym znakiem. Tak samo na Słowacji, Austrii i w Italii. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że też inne kraje, nazwijmy to kraje partnerskie, które chcą podpisać też listy wsparcia intencyjne, z którymi rozmawialiśmy też z przedstawicielami dyplomatów, będą mogły w jakiś sposób promować ten szlak i też promować przez miejsca związane w tych krajach, i europejskich, i światowych, promować idę szlaku i ten produkt turystyczny. Nie, to ma być uniwersalny szlak.

- Kiedy będzie można wyruszyć szlakiem Jana Pawła II?

- Mam nadzieję, że uda nam się, jeśli chodzi o Polską Organizację Turystyczną i tą włoską Organizację Turystyczną ustalić, żeby w przyszłym roku już te najważniejsze miejsca miały ten symbol tego szlaku. A potem to są lata pracy.

Kraków i Rzym będą sercem projektu

Zgodnie z założeniami projektu centralnymi punktami szlaku będą Kraków i Rzym. Trasa ma prowadzić przez Słowację oraz Austrię, łącząc miejsca związane z Janem Pawłem II z lokalnymi atrakcjami turystycznymi.

Szlak św. Jana Pawła II jak Camino de Santiago?

Twórcy przedsięwzięcia podkreślają, że ma ono nawiązywać do sukcesu słynnego Camino de Santiago, czyli Drogi św. Jakuba. Jednocześnie szlak ma mieć znacznie szerszy charakter niż tradycyjne pielgrzymki.

Trasa nie tylko dla pielgrzymów

Projekt zakłada połączenie istniejących tras i atrakcji turystycznych w jeden międzynarodowy produkt. Dzięki temu podróżni będą mogli poznawać historię, kulturę i przyrodę kilku europejskich państw podczas jednej wyprawy.

Powstanie szlaku może przynieść wymierne korzyści także miejscowościom leżącym na jego trasie. Samorządy oraz lokalni przedsiębiorcy liczą na większy ruch turystyczny, który przełoży się na rozwój bazy noclegowej, gastronomii i innych usług związanych z turystyką.

Cztery uczelnie opracują koncepcję trasy

Nad szczegółową koncepcją przedsięwzięcia pracują cztery uczelnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie oraz Uniwersytet Katolicki Najświętszego Serca w Mediolanie.

Ich zadaniem jest przygotowanie założeń szlaku z uwzględnieniem jego znaczenia historycznego, kulturowego i duchowego. Opracowanie ma być gotowe do końca 2026 roku.

W kolejnych etapach Polska i Włochy mają wspólnie przygotować oznakowanie trasy, prowadzić działania promocyjne podczas międzynarodowych targów turystycznych oraz organizować wydarzenia zachęcające do odkrywania dziedzictwa św. Jana Pawła II. Podpisanie memorandum otwiera nowy etap prac nad projektem, który w przyszłości może połączyć nie tylko dwa kraje, ale także wiele europejskich regionów i ich mieszkańców.

10

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Następne pytanie