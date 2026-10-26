Chciał pokonać rondo rozpędzonym BMW. Gorzko tego pożałował

Pojechał BMW prosto przez rondo! 23-latek zaskoczył policjantów. Słono za to zapłacił

Chciał przejechać przez rondo, ale coś poszło nie tak! Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 października, około godziny 16 na Rondzie Gedii w Nowej Soli. Kierujący osobowym BMW 23-letni mieszkaniec miasta wjechał na środek ronda, zamiast poruszać się po jezdni wokół niego. Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zobaczyli samochód, który znalazł się w miejscu, gdzie zdecydowanie nie powinien się znaleźć.

BMW wjechało na środek ronda. Policjanci nie kryli zdziwienia

O zdarzeniu nowosolscy policjanci poinformowali na Facebooku, nadając swojemu wpisowi wymowny tytuł: „Na rondzie prosto”. „W niedzielę (25 października) około godziny 16 dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał informację o zdarzeniu drogowym na Rondzie Gedii w Nowej Soli. Policjanci po dotarciu na miejsce zauważyli niecodzienny widok. Osobowe BMW wjechało w środek ronda” – relacjonują funkcjonariusze. Policjanci natychmiast podbiegli do samochodu, by sprawdzić, czy ktoś nie został ranny. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. Badanie wykazało również, że 23-latek był trzeźwy.

Kierowca BMW dostał 1000 zł mandatu. Policja ostrzega

Według policjantów przyczyną zdarzenia była zbyt duża prędkość w stosunku do warunków na drodze. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych.

„Dobrze, że sytuacja zakończyła się tylko utratą pieniędzy, gdyż mógł stracić znacznie więcej” – podkreślają policjanci.

Funkcjonariusze przypominają, że jesienna pogoda wymaga szczególnej ostrożności. Padający deszcz ogranicza widoczność, a mokra nawierzchnia utrudnia hamowanie.

„Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek za kierownicą. Bezwzględnie stosujmy się do obowiązujących przepisów! Pamiętajmy, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!” – czytamy we wpisie nowosolskiej policji.

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Na rondzie prosto - wypadek w Rąbieniu. Samochód przeleciał nad rondem i wylądował na ogrodzeniu kościoła https://t.co/Dtbg2K7RPS— StopCham (@Stop_Cham) April 13, 2020