70 nowych fotoradarów z KPO w 2025 roku. Lista lokalizacji

Kierowcy muszą przygotować się na zmiany – w Polsce uruchomiono nowe fotoradary.

To pierwsze z 70 supernowoczesnych urządzeń typu TraffiStar SR390, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Sprawdź, gdzie dokładnie stanęły pierwsze fotoradary i co jeszcze czeka kierowców.

Nowe fotoradary w Polsce

Dwa pierwsze fotoradary z puli 70 nowych urządzeń zakupionych w ramach KPO już działają. Uruchomiono je w następujących lokalizacjach:

Tarnowskie Góry, ul. J. Korola

Racibórz, ul. Kozielska

- To małe, kompaktowe urządzenia, ich sprawność sięga 96-98 proc., doskonała jakość rejestrowanego wykroczenia, wizerunek kierującego można porównać ze zdjęciem z dowodu osobistego - podkreślił w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik Głównego Inspektoratu ​Transportu Drogowego Wojciech Król.

Nowe fotoradary TraffiStar SR390

Jak poinformowano na początku roku, Lifor Sp. z o.o. dostarczy i zamontuje na polskich drogach 70 fotoradarów TraffiStar SR390. Wszystkie urządzenia mają zostać uruchomione do lipca 2026 roku. Koszt instalacji jednego fotoradaru TraffiStar SR390 to blisko 240 tys. zł. Wartość zawartych umów na dostawę i montaż wszystkich 70 urządzeń wynosi 16 789 500 zł.

TraffiStar SR390 to, jak wyjaśnia GITD, nowoczesne urządzenia, które dają gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości oraz wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń.

Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, jak: prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.

Lokalizacje, w których staną nowe fotoradary, wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją.

"To miejsca, w których z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa, spowodowane nadmierną prędkością niezbędne było zainstalowanie urządzeń do automatycznej kontroli. Przy wyborze lokalizacji weryfikowano obecność potencjalnych źródeł zagrożeń i czynników zwiększających prawdopodobieństwo wypadku. Pod uwagę wzięto przede wszystkim liczbę i rodzaj zdarzeń drogowych oraz liczbę ofiar z podziałem na zabitych i rannych, a także obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch" - wyjaśnia GITD.

Montaż kolejnych fotoradarów uspokoi ruch, zmieni zachowania kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do ograniczenia prędkości, a w konsekwencji doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Każda lokalizacja urządzenia poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym. Obudowa fotoradaru będzie barwy żółtej.

Fotoradary z KPO - gdzie powstaną? Lista lokalizacji

zachodniopomorskie Ostrowiec 171+760 (województwo, miejscowość, pikietaż lub adres)

zachodniopomorskie Kołbaskowo

zachodniopomorskie Gwda Mała

warmińsko-mazurskie Narty

warmińsko-mazurskie Szczytno Gizewiusza

warmińsko-mazurskie Szczytno Warszawska

warmińsko-mazurskie Minty 2+730

warmińsko-mazurskie Bartoszyce Bohaterów Warszawy 96

warmińsko-mazurskie Iława

warmińsko-mazurskie Dobre Miasto

pomorskie Chrząstowo 223+300

pomorskie Węgorzynko

pomorskie Zajączkowo Tczewskie 37+200

podlaskie Drohiczyn 339+150

kujawsko-pomorskie Tywola 295+920

kujawsko-pomorskie Mokre

kujawsko-pomorskie Czarnowo 23+925

mazowieckie Sierpc 392+400

mazowieckie Goślice 80+870

mazowieckie Błonie 447+670

mazowieckie Mościbrody

mazowieckie Zegrze 31+800

mazowieckie Rębowo

mazowieckie Grabina 60+800

mazowieckie Słupno 126+740

łódzkie Strzelce 32+300

łódzkie Żurawieniec 26+300

pomorskie Jaromierz 227+600

lubuskie Nowogród Bobrzański 40+000

lubuskie Słubice

lubuskie Bolemin

opolskie między Rudnikami a Jaworznem 68+600

opolskie Małujowice 44+450

opolskie Grobniki

opolskie Sieroniowice 5+100

lubelskie Liśnik Duży 193+587

wielkopolskie Kochłowy 435+820

wielkopolskie Rumianek 157+900

wielkopolskie Paprotnia 286+560

wielkopolskie Cytrynowo 155+650

wielkopolskie Chodzież 207+850

wielkopolskie Czekuszewo 14+650

wielkopolskie Krotoszyn 54+060

wielkopolskie Budzyń 218+030

wielkopolskie Kuklinów 109+850

wielkopolskie Skulsk 214+450

wielkopolskie Golina 82+075

lubelskie Annopol 176+894

dolnośląskie Mirosławice

dolnośląskie Strzelce

dolnośląskie Wojcieszyce

dolnośląskie Gać

dolnośląskie Łagów 2+514

dolnośląskie Gniewomirowice 20+950

dolnośląskie Krępice 80+480

dolnośląskie Świdnica 43+100

dolnośląskie Zgorzelec 1+620

dolnośląskie Mazurowice 53+740

świętokrzyskie Osiek 219+600

świętokrzyskie Sandomierz ul. Zawichojska

małopolskie Ładna 81+605

małopolskie Głogoczów

małopolskie Bilsko 50+350

małopolskie Olkusz 299+200

podkarpackie Głogów Małopolski 4+861

podkarpackie Cmolas 159+350

podkarpackie Woliczka 582+800

podkarpackie Potok 225+318

śląskie Racibórz 23+350

śląskie Tarnowskie Góry DK11 skrzyżowanie z Radzionkowską

W 2024 roku fotoradary i opp zarejestrowały aż 1,09 mln przypadków przekroczenia prędkości. Mimo tak dużej liczby naruszeń, mandaty wystawiono jedynie w 568,6 tys. przypadków (na łączną kwotę 215 mln zł, z czego blisko 95 proc. zostało opłaconych). Oznacza to, że skuteczność działania w tym zakresie wyniosła ok. 50 proc. Ponad połowie kierowców udało się więc uniknąć kary (przedawnieniu uległo ponad 330 tys. spraw, zaś ponad 108 tys. spraw było nieskutecznie zakończonych, ponieważ dotyczyły naruszeń popełnionych pojazdami zarejestrowanymi za granicą).

Nowe Audi A6 Limousine, zdjęcia: