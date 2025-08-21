70 nowych fotoradarów z KPO w 2025 roku. Lista lokalizacji

- Kierowcy muszą przygotować się na zmiany – w Polsce uruchomiono nowe fotoradary.
- To pierwsze z 70 supernowoczesnych urządzeń typu TraffiStar SR390, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
- Sprawdź, gdzie dokładnie stanęły pierwsze fotoradary i co jeszcze czeka kierowców.
Nowe fotoradary w Polsce
Dwa pierwsze fotoradary z puli 70 nowych urządzeń zakupionych w ramach KPO już działają. Uruchomiono je w następujących lokalizacjach:
- Tarnowskie Góry, ul. J. Korola
- Racibórz, ul. Kozielska
- To małe, kompaktowe urządzenia, ich sprawność sięga 96-98 proc., doskonała jakość rejestrowanego wykroczenia, wizerunek kierującego można porównać ze zdjęciem z dowodu osobistego - podkreślił w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król.
Nowe fotoradary TraffiStar SR390
Jak poinformowano na początku roku, Lifor Sp. z o.o. dostarczy i zamontuje na polskich drogach 70 fotoradarów TraffiStar SR390. Wszystkie urządzenia mają zostać uruchomione do lipca 2026 roku. Koszt instalacji jednego fotoradaru TraffiStar SR390 to blisko 240 tys. zł. Wartość zawartych umów na dostawę i montaż wszystkich 70 urządzeń wynosi 16 789 500 zł.
TraffiStar SR390 to, jak wyjaśnia GITD, nowoczesne urządzenia, które dają gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości oraz wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń.
Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, jak: prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.
Lokalizacje, w których staną nowe fotoradary, wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją.
"To miejsca, w których z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa, spowodowane nadmierną prędkością niezbędne było zainstalowanie urządzeń do automatycznej kontroli. Przy wyborze lokalizacji weryfikowano obecność potencjalnych źródeł zagrożeń i czynników zwiększających prawdopodobieństwo wypadku. Pod uwagę wzięto przede wszystkim liczbę i rodzaj zdarzeń drogowych oraz liczbę ofiar z podziałem na zabitych i rannych, a także obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch" - wyjaśnia GITD.
Montaż kolejnych fotoradarów uspokoi ruch, zmieni zachowania kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do ograniczenia prędkości, a w konsekwencji doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Każda lokalizacja urządzenia poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym. Obudowa fotoradaru będzie barwy żółtej.
Fotoradary z KPO - gdzie powstaną? Lista lokalizacji
- zachodniopomorskie Ostrowiec 171+760 (województwo, miejscowość, pikietaż lub adres)
- zachodniopomorskie Kołbaskowo
- zachodniopomorskie Gwda Mała
- warmińsko-mazurskie Narty
- warmińsko-mazurskie Szczytno Gizewiusza
- warmińsko-mazurskie Szczytno Warszawska
- warmińsko-mazurskie Minty 2+730
- warmińsko-mazurskie Bartoszyce Bohaterów Warszawy 96
- warmińsko-mazurskie Iława
- warmińsko-mazurskie Dobre Miasto
- pomorskie Chrząstowo 223+300
- pomorskie Węgorzynko
- pomorskie Zajączkowo Tczewskie 37+200
- podlaskie Drohiczyn 339+150
- kujawsko-pomorskie Tywola 295+920
- kujawsko-pomorskie Mokre
- kujawsko-pomorskie Czarnowo 23+925
- mazowieckie Sierpc 392+400
- mazowieckie Goślice 80+870
- mazowieckie Błonie 447+670
- mazowieckie Mościbrody
- mazowieckie Zegrze 31+800
- mazowieckie Rębowo
- mazowieckie Grabina 60+800
- mazowieckie Słupno 126+740
- łódzkie Strzelce 32+300
- łódzkie Żurawieniec 26+300
- pomorskie Jaromierz 227+600
- lubuskie Nowogród Bobrzański 40+000
- lubuskie Słubice
- lubuskie Bolemin
- opolskie między Rudnikami a Jaworznem 68+600
- opolskie Małujowice 44+450
- opolskie Grobniki
- opolskie Sieroniowice 5+100
- lubelskie Liśnik Duży 193+587
- wielkopolskie Kochłowy 435+820
- wielkopolskie Rumianek 157+900
- wielkopolskie Paprotnia 286+560
- wielkopolskie Cytrynowo 155+650
- wielkopolskie Chodzież 207+850
- wielkopolskie Czekuszewo 14+650
- wielkopolskie Krotoszyn 54+060
- wielkopolskie Budzyń 218+030
- wielkopolskie Kuklinów 109+850
- wielkopolskie Skulsk 214+450
- wielkopolskie Golina 82+075
- lubelskie Annopol 176+894
- dolnośląskie Mirosławice
- dolnośląskie Strzelce
- dolnośląskie Wojcieszyce
- dolnośląskie Gać
- dolnośląskie Łagów 2+514
- dolnośląskie Gniewomirowice 20+950
- dolnośląskie Krępice 80+480
- dolnośląskie Świdnica 43+100
- dolnośląskie Zgorzelec 1+620
- dolnośląskie Mazurowice 53+740
- świętokrzyskie Osiek 219+600
- świętokrzyskie Sandomierz ul. Zawichojska
- małopolskie Ładna 81+605
- małopolskie Głogoczów
- małopolskie Bilsko 50+350
- małopolskie Olkusz 299+200
- podkarpackie Głogów Małopolski 4+861
- podkarpackie Cmolas 159+350
- podkarpackie Woliczka 582+800
- podkarpackie Potok 225+318
- śląskie Racibórz 23+350
- śląskie Tarnowskie Góry DK11 skrzyżowanie z Radzionkowską
W 2024 roku fotoradary i opp zarejestrowały aż 1,09 mln przypadków przekroczenia prędkości. Mimo tak dużej liczby naruszeń, mandaty wystawiono jedynie w 568,6 tys. przypadków (na łączną kwotę 215 mln zł, z czego blisko 95 proc. zostało opłaconych). Oznacza to, że skuteczność działania w tym zakresie wyniosła ok. 50 proc. Ponad połowie kierowców udało się więc uniknąć kary (przedawnieniu uległo ponad 330 tys. spraw, zaś ponad 108 tys. spraw było nieskutecznie zakończonych, ponieważ dotyczyły naruszeń popełnionych pojazdami zarejestrowanymi za granicą).
Nowe Audi A6 Limousine, zdjęcia: