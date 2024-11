i Autor: jo/ eska.pl Samochód elektryczny

Dopłaty do samochodów. Wiemy, kiedy ruszy nowy program

Jeszcze w tym roku mają ruszyć rządowe dopłaty do nowych samochodów elektrycznych - wynika z ustaleń Eska.pl. W puli będzie 1,6 mld zł - to blisko dwa razy więcej, niż w pierwszej edycji programu "Mój elektryk". Choć czasu zostało niewiele, to szczegóły wciąż są nieznane. "Trwają prace nad określeniem warunków i zasad udzielania wsparcia nabycia pojazdów" - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.