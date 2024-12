Spis treści

Kierowcy nie powinni już narzekać na stan głównych dróg w Polsce, co najwyżej, na utrudnienia związane z remontami. Wiele kluczowych tras jest na ukończeniu. O stan prac zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowe drogi w Polsce

- Obecnie w realizacji mamy 126 inwestycji o długości 1643 kilometrów, które po zakończeniu przełożą się na kolejne kilometry autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic. Łączna wartość tych zadań to 66,5 mld zł. W samym tylko 2024 roku wydatki na inwestycje prognozujemy na poziomie rekordowych ok. 20 mld zł - wyjaśnia w rozmowie z Eska.pl rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak, podkreślając przy tym efekt uboczny, czyli stabilność branży budowlanej w Polsce.

Szybciej do Warszawy: z Siedlec autostradą, z Krakowa ekspresówką

- W tym roku otworzyliśmy ponad 5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 między Miechowem a Szczepanowicami. Połączył on już funkcjonujące odcinki (Moczydło - Miechów i Szczepanowice - Widoma), dzięki czemu na północ od Krakowa, dokładnie od Widomej, kierowcy mają do dyspozycji blisko 260 km nieprzerwanej drogi ekspresowej do Warszawy. Do końca roku planujemy udostępnić jeszcze blisko 14-kilometrowy odcinek S7 Widoma – Kraków. Jeszcze przed Wigilią udostępnimy kierowcom ponad 12 km drogi ekspresowej S52, czyli Północnej Obwodnicy Krakowa. Tym samym połączymy Warszawę z Krakowem bezpośrednim, ekspresowym połączeniem drogowym - zapowiada rzecznik GDDKiA.

To nie koniec świątecznych prezentów dla kierowców. - W 2024 r. udostępniliśmy kierowcom dwa odcinki autostrady A2 na wschód od Warszawy: 8,5 km od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Groszki oraz ponad 7-kilometrowy odcinek od węzła Siedlce Zachód do węzła Siedlce Południe. Trwają odbiory na 13 km autostrady A2 Groszki – Siedlce Zachód. Po zakończeniu wewnętrznych odbiorów i przeprowadzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego procedury związanej z pozwoleniem na użytkowanie i wydaniem stosownej decyzji, będziemy mogli oddać do ruchu nową drogę. Wraz z sąsiednimi fragmentami już zbudowanych, ale nieudostępnionych do ruchu odcinków, będzie to łącznie ponad 20 km. Tym samym połączymy autostradą Siedlce z Warszawą. Jeżeli uzyskamy pozwolenie na użytkowanie, to stanie się to jeszcze w tym roku - podkreśla Szymon Piechowiak.

Via Baltica w Polsce gotowa

- W tym roku oddaliśmy też do ruchu ponad 16-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą oraz jedną jezdnię obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 (o długości niemal 13 km). Dzięki tej pierwszej inwestycji udostępniliśmy kierowcom najdłuższy pozamiejski tunel w kraju oraz zakończyliśmy budowę S3 w woj. dolnośląskim. Dzięki tej drugiej inwestycji przejezdność uzyskał cały polski odcinek szlaku Via Baltica.

S19: To największy plac budowy w Polsce

Największym placem budowy jest droga ekspresowa S19, gdzie powstaje aż 25 odcinków o łącznej długości 342 km, w tym 14 odcinków o łącznej długości blisko 185 km jest w budowie. Przechodzą one przez trzy województwa - podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Nowe drogi w Polsce. Odcinki w realizacji - stan na 13 grudnia 2024

A2 Groszki - Siedlce Zachód (Gręzów) RPBDK (Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych) 12,89 km

A2 Siedlce Południe (Swoboda) - km 580+19 (m. Malinowiec) RPBDK 18,75

A2 km 580+190 (m. Malinowiec) - Łukowisko RPBDK 19,95

A2 Łukowisko - km 610+722 (m. Swory) RPBDK 12,51

A2 km 610+722 (m. Swory) - Biała Podlaska (Cicibór) RPBDK 14,11

S1 Mysłowice Kosztowy - Bieruń RPBDK 9,95

S1 Bieruń - Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia RPBDK 5,26

S1 Oświęcim - Dankowice RPBDK 15,84

S1 Dankowice - Suchy Potok RPBDK 11,93

S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) RPBDK 8,53

S10 Stargard Wschód - Suchań RPBDK 13,80

S10 Suchań - Recz RPBDK 19,60

S10 Recz - Cybowo RPBDK 15,68

S10 Cybowo - Łowicz Wałecki RPBDK 16,09

S10 Łowicz Wałecki - Piecnik RPBDK 14,82

S10 Piecnik - Wałcz RPBDK 16,00

S10 Witankowo - Piła Północ RPBDK 13,00

S10 Bydgoszcz Południe - Bydgoszcz Bydgoszcz Park Przemysłowy wraz z rozbudową DK25 RPBDK 14,30

S10 Bydgoszcz Emilianowo - Solec RPBDK 8,64

S10 Solec - Toruń Zachód RPBDK 21,18

S10 Toruń Zachód - Toruń Południe RPBDK 11,86

S11 Boblice - Szczecinek RPBDK 24,37

S11 Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik RPBDK 22,17

S11 obwodnica Kępna II jezdnia RPBDK 4,20

S11 Kępno - Siemianice RPBDK 12,50

S11 Siemianice - Gotartów RPBDK 22,77

S11 Gotartów - Olesno RPBDK 10,53

S12 gr. województw łódzkiego i mazowieckiego - Przysucha RPBDK 14,43

S12 Przysucha - Wieniawa RPBDK 14,72

S12 Piaski - Dorohucza RPBDK 9,81

S12 Dorohucza - Chełm Zachód RPBDK 22,34

S12 obwodnica Chełma RPBDK 13,77

S12 Chełm - Dorohusk RPBDK 22,93

S16 Olsztyn Wschód - Barczewo RPBDK 11,45

S16 Barczewo - Biskupiec RPBDK 18,20

S16 Knyszyn - Krynice RPBDK 8,61

S17 Piaski Wschód - Łopiennik RPBDK 16,27

S17 Krasnystaw Północ - Izbica RPBDK 18,80

S17 Izbica - Zamość Sitaniec RPBDK 9,89

S17 Zamość Wschód - Zamość Południe RPBDK 12,43

S17 Zamość Południe - Tomaszów Lubelski RPBDK 18,50

S17 Tomaszów Lubelski - Hrebenne RPBDK 17,28

S19 Kuźnica - Sokółka Północ RPBDK 15,79

S19 Sokółka - Czarna Białostocka RPBDK 24,10

S19 Czarna Białostocka - Białystok Północ RPBDK 12,34

S19 Białystok Północ - Dobrzyniewo RPBDK 9,48

S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód RPBDK 10,17

S19 Deniski - Haćki RPBDK 6,50

S19/DK66 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód z odcinkiem DK66 RPBDK 11,17

S19 Bielsk Podlaski Zachód - Boćki RPBDK 12,19

S19 Boćki - Malewice RPBDK 15,91

S19 Malewice - Chlebczyn RPBDK 25,07

S19 gr. woj. maz. i lub. - Międzyrzec Podlaski RPBDK 13,73

S19 Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski Północ RPBDK 22,33

S19 Radzyń Podlaski - Kock RPBDK 18,14

S19 obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (II jezdnia) RPBDK 7,84

S19 Kock - Lubartów Północ RPBDK 15,82

S19 Lubartów Północ - Lublin Rudnik RPBDK 23,04

S19 Sokołów Młp. Północ - Jasionka - (dobudowa II jezdni) RPBDK 13,88

S19 Rzeszów Południe - Babica RPBDK 10,27

S19 Babica - Jawornik RPBDK 11,57

S19 Jawornik - Lutcza RPBDK 5,19

S19 Lutcza - Domaradz RPBDK 6,43

S19 Domaradz - Krosno RPBDK 12,54

S19 Krosno - Miejsce Piastowe RPBDK 10,30

S19 Miejsce Piastowe - Dukla RPBDK 10,08

S19 Dukla - Barwinek RPBDK 18,18

S3 Świnoujście - Dargobądz RPBDK 17,03

S3 Dargobądz - Troszyn RPBDK 15,93

S52 Modlnica - Kraków Mistrzejowice RPBDK 12,33

S6 obw. Koszalina i Sianowa - Sławno RPBDK 23,17

S6 Sławno - Słupsk RPBDK 22,89

S6 obwodnica Słupska (II jezdnia) RPBDK 9,51

S6 Słupsk - Bobrowniki RPBDK 16,12

S6 Bobrowniki - Skórowo RPBDK 13,15

S6 Skórowo - Leśnice RPBDK 10,88

S6 Leśnice - Bożepole Wielkie RPBDK 22,11

S61/DK64 Łomża Zachód - Kolno RPBDK 19,89

S7 Chwaszczyno - Żukowo RPBDK 16,18

S7 Żukowo - Gdańsk Południe wraz z obwodnicą Żukowa RPBDK 22,35

S7 Płońsk (Siedlin) - Załuski RPBDK 12,87

S7 Załuski - Modlin RPBDK 12,03

S7 Modlin - Czosnów RPBDK 9,74

S7 Czosnów - Kiełpin RPBDK 9,00

S7 Widoma - Kraków RPBDK 18,30

S74 granica woj. łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów RPBDK 27,48

S74 Przełom/Mniów - Kielce Zachód RPBDK 16,37

S74 Kielce Zachód - Kielce RPBDK 5,01

S74 Cedzyna - Łagów z obwodnicą Łagowa RPBDK 30,02

S74 Łagów - Jałowęsy - Opatów RPBDK 18,31

S74/DK9 obwodnica Opatowa RPBDK 10,89

S8 Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe RPBDK 7,55

S8 Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski RPBDK 13,83

S8 Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód RPBDK 11,24

S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo RPBDK 13,96

DK44 obwodnica Oświęcimia RPBDK 6,85

DK50 obwodnica Kołbieli RPBDK 11,30

DK66 obwodnica Bielska Podlaskiego RPBDK 2,98

DK73 obwodnica Morawicy II odcinek RPBDK 4,38

DK74 łącznik północny DK9 i DK74 RPBDK 3,03

DK75 łącznik brzeski II etap RPBDK 2,99

DK78 obwodnica Poręby i Zawiercia - odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) RPBDK 16,66

DK78 obwodnica Poręby i Zawiercia - odc. Kromołów - Żerkowice RPBDK 7,47

DK79 obwodnica Zabierzowa RPBDK 10,32

DK8 obwodnica Suchowoli PB100 15,10

DK8 obwodnica Sztabina PB100 4,23

DK8 obwodnica Białobrzegów PB100 3,44

DK12 obwodnica Gostynia PB100 17,27

DK15 obwodnica Koźmina Wielkopolskiego PB100 5,88

DK20 obwodnica Szczecinka PB100 4,40

DK20 obwodnica Stargardu PB100 4,51

DK22 obwodnica Strzelec Krajeńskich PB100 7,31

DK22 obwodnica Szwecji PB100 4,18

DK22 obwodnica Rusinowa PB100 4,54

DK22 obwodnica Wałcza PB100 13,32

DK28 obwodnica Sanoka II etap PB100 3,00

DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego PB100 11,38

DK31 obwodnica Gryfina PB100 5,52

DK32 obwodnica Żodynia PB100 3,30

DK42 obwodnica Wąchocka PB100 11,72

DK61 obwodnica Pułtuska PB100 19,77

DK65 obwodnica Gąsek PB100 3,16

DK74 obwodnica Dzwoli oraz rozbudowa na odc. Janów Lubelski - Frampol PB100 12,04

DK74 obwodnica Gorajca PB100 6,66

DK78 obwodnica Kroczyc PB100 9,11

DK79 obwodnica Lipska PB100 6,35

