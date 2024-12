Polska złomowiskiem Europy. Masowy napływ używanych samochodów z Europy Zachodniej

Zgodnie z danymi IBRM Samar w październiku 2024 roku w Polsce zarejestrowano ponad 93 tys. samochodów sprowadzonych z zagranicy. Oznacza to wzrost o 18,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Był to już 16. miesiąc wzrostu. Od stycznia do października do Polski sprowadzono ponad 820 tys. pojazdów.

Z kolei wg najnowszych statystyk bazy CARFAX już blisko 59 proc. aut na rynku wtórnym stanowią pojazdy, które w przeszłości zostały sprowadzone zza granicy. Co więcej – średni wiek statystycznego auta używanego z importu jest wyższy o dwa lata niż takiego, które miało pierwszą rejestrację w Polsce i wynosi 17 lat. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że zgodnie z ostatnimi danymi IBRM Samar, w momencie sprowadzenia do kraju, samochody mają najczęściej około 13 lat.

Samochody używane w Polsce

– W Polsce obserwujemy masowy napływ używanych samochodów z Europy Zachodniej, z których większość jest użytkowana od wielu lat. Ważne jest, aby kupujący byli świadomi ryzyka związanego z zakupem starszych samochodów, szczególnie w zakresie ich stanu technicznego i historii uszkodzeń. Dzięki raportom z niezależnych źródeł informacji, takich jak CARFAX, konsumenci mogą znacząco obniżyć ryzyko przykrych niespodzianek związanych z faktyczną kondycją używanego auta. Przejrzystość historii auta staje się kluczowym narzędziem ochrony nabywcy używanego samochodu - podkreśla Robert Lewandowski, dyrektor rozwoju biznesu w Polsce w CARFAX Europe.

Wg dany z bazy CARFAX, średni przebieg statystycznego auta używanego importowanego do Polski, wynosi 238 tys. km. W przypadku samochodów, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy w naszym kraju, jest to 219 tys. km. Z drugiej strony 36 proc. importowanych aut ma w swojej historii zanotowane wypadki lub uszkodzenia. Jest to nieco lepszy wynik w porównaniu do samochodów krajowych, gdzie ten sam wskaźnik wynosi 38 proc. Warto jednak pamiętać, że w przypadku aut sprowadzonych nie zawsze dostępna jest pełna dokumentacja pojazdu. Utrudnia to ocenę jego rzeczywistej historii i stanu technicznego.

Dane CARFAX pokazują też, że 3 proc. samochodów krajowych ma niezgodności w przebiegu, niemniej rzeczywista skala tego problemu może być wyższa, ze względu na brak technicznej możliwości zweryfikowania każdego przypadku. Ryzyko to może być wyższe, jeżeli chodzi o auta sprowadzone, które częściej mają braki w dokumentacji.

Najpopularniejsze importowane marki

Najczęściej wybieranymi markami przez polskich nabywców aut używanych są Volkswagen, Opel i Audi, które przez lata zdobyły zaufanie kierowców. Pojazdy te są cenione za niezawodność i dostępność części zamiennych, co czyni je atrakcyjnymi na rynku wtórnym.

Samochody importowane, udział w polskim rynku wtórnym:

– 15 proc. udziału na rynku wtórnym, średni wiek 20 lat, średni przebieg 274 000 km.

Opel – 10 proc., średni wiek 18 lat, średni przebieg 235 tys. km

– 10 proc., średni wiek 18 lat, średni przebieg 235 tys. km Audi – 9 proc., średni wiek 18 lat, średni przebieg 273 tys. km

– 9 proc., średni wiek 18 lat, średni przebieg 273 tys. km Ford – 8 proc., średni wiek 15 lat, średni przebieg 214 tys. km

– 8 proc., średni wiek 15 lat, średni przebieg 214 tys. km Renault – 7 proc., średni wiek 17 lat, średni przebieg 242 tys. km.

