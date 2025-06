Suzuki S-Cross z dużym rabatem. Promocja tylko do końca czerwca

Suzuki S-Cross Hybrid taniej nawet o 27 tys. zł

Do 30 czerwca 2025 roku obowiązuje właśnie ogłoszona oferta wyprzedażowa na fabrycznie nowe samochody Suzuki S-Cross Hybrid (z automatyczną skrzynią biegów AGS). Auta bez przebiegu, pochodzące bezpośrednio od producenta z Hamamatsu, dostępne są już od 103 900 zł – to nawet o 27 000 zł mniej niż wcześniej, informuje Suzuki w komunikacie prasowym.

Promocyjne ceny dotyczą modeli z rocznika 2024, wyprodukowanych przed wprowadzeniem zmian wynikających z unijnej dyrektywy GSR2. Obniżką objęto pojazdy znajdujące się już na placach dilerów z sieci Suzuki Motor Poland, co oznacza możliwość natychmiastowego odbioru.

Liczba aut dostępnych w tej wyjątkowej cenie jest ograniczona. Samochody można kupić za gotówkę lub skorzystać z atrakcyjnych rozwiązań finansowych oferowanych przez Suzuki Finance – w tym Leasing 103 proc. (na 24–60 miesięcy), Autopożyczkę z niską ratą lub wynajem z preferencyjnymi warunkami.

Z promocji mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy.

Suzuki S-Cross

Suzuki S-Cross łączy cechy samochodu kompaktowego z funkcjonalnością aut segmentu SUV. Dzięki wysokiemu prześwitowi oraz napędowi na cztery koła AllGrip pozwala zjechać z utwardzonych dróg.

S-Cross to pojazd przestronny i wygodny – eleganckie nadwozie skrywa komfortową kabinę oraz 430-litrowy bagażnik. Samochód oferuje także nowoczesne i oszczędne napędy hybrydowe, co czyni go nie tylko praktycznym, ale i ekonomicznym wyborem dla osób ceniących wszechstronność.

Wprowadzona w czerwcu 2024 wersja S-Cross SP zastępuje dotychczas oferowane odmiany modelu. Oferuje wyższy standard wyposażenia, zgodny z unijną dyrektywą GSR2. Już w podstawowej wersji znajdziemy m.in. system multimedialny z 9-calowym ekranem, nawigacją oraz bezprzewodowym Android Auto i Apple CarPlay. Nowością są zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, takie jak udoskonalony układ DSBS II (Dual Sensor Brake Support), system monitorowania kierowcy DMS oraz inteligentny asystent prędkości ISA.

Dodatkowo, wersje Premium Plus, Elegance i Elegance Sun oferują lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem, a wersja Premium (dawniej Comfort) została doposażona w tylne czujniki parkowania. We wszystkich wersjach standardem jest także dostęp bezkluczykowy.

Produkcja nowego S-Crossa SP rozpoczęła się w maju (dla wersji K14D) i czerwcu 2024 roku (dla wersji K15C) w węgierskiej fabryce Suzuki w Esztergom. Nowy model potwierdza konsekwentne podejście marki do tworzenia samochodów praktycznych, bezpiecznych i gotowych na każde wyzwanie drogowe.