Volkswagen zwolni 35 tys. pracowników. Gigantyczne odprawy

O masowych zwolnieniach w Volkswagenie mówi się od wielu miesięcy, teraz media dotarły do konkretów. Dziennik "Bild", powołując się na informację ze spotkania zarządu i rady zakładowej, podał, że ok. 20 tys. pracowników Volkswagena zgodziło się na wcześniejsze odejście z pracy. Firma planuje redukcję zatrudnienia w sumie o 35 tys. osób do 2030 roku. Pracownicy mają otrzymać odprawę w wysokości zależnej od stażu pracy, a jej wartość może wynieść do 400 tys. euro, czyli ok. 1,7 mln zł.