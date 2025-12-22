W Polsce od 2013 roku nie wydaje się bezterminowych praw jazdy, ale starsze dokumenty nadal są ważne.

Miliony kierowców muszą pamiętać o wymianie swoich bezterminowych praw jazdy w latach 2028-2033.

Poznaj procedurę wymiany, wymagane dokumenty i dowiedz się, czy czekają nas podwyżki opłat za nowy dokument.

Bezterminowe prawo jazdy do wymiany - do kiedy?

Od 19 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wprowadzenie terminowych dokumentów jest efektem dostosowania polskich przepisów do wymogów Unii Europejskiej, której celem jest ujednolicenie standardów dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w całej Europie. Nowo wydawane prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T są ważne maksymalnie przez 15 lat, natomiast dla kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – na maksymalnie 5 lat.

Prawa jazdy wydane do 18 stycznia 2013 roku podlegają wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 roku do 18 stycznia 2033 roku. Dokładne terminy wymiany dla poszczególnych grup kierowców zostaną określone w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Infrastruktury, których ogłoszenie planowane jest na 2026 rok. Obowiązek wymiany dotyczy również osób, które zmieniły nazwisko, lub których dokument został zniszczony lub zgubiony.

Jak wymienić prawo jazdy i ile to będzie kosztować?

Procedura wymiany nie jest skomplikowana. Aby uzyskać nowy dokument, należy:

złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy w odpowiednim urzędzie (urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy w Warszawie, starostwie powiatu),

dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45 mm,

przedstawić kopię obecnego prawa jazdy oraz dowód osobisty lub paszport do wglądu,

dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.

Obecnie opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł plus 0,50 zł opłaty ewidencyjnej, co daje łączny koszt 100,50 zł. Jednakże Ministerstwo Infrastruktury planuje podwyżki tych opłat od 2026 roku. Proponuje się, aby opłata za krajowe prawo jazdy wzrosła do 115,50 zł, a za międzynarodowe prawo jazdy do 40,50 zł.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy nie będzie wiązała się z koniecznością zdawania egzaminów ani przechodzenia badań lekarskich, chyba że kierowca posiada kategorie zawodowe (C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E oraz D1+E). W przypadku tych kategorii wymagane są orzeczenia lekarskie i psychologiczne. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi do dziewięciu dni roboczych od złożenia wniosku.

Co, jeśli nie wymienisz prawa jazdy w terminie?

Niewymienienie bezterminowego prawa jazdy w określonym terminie niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Bezterminowe prawa jazdy stracą ważność automatycznie 19 stycznia 2033 roku. Prowadzenie pojazdu z nieważnym prawem jazdy stanowi wykroczenie zagrożone mandatem do 1500 zł, a w skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu, który może orzec grzywnę do 30 000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowcy, którzy nie wymienią prawa jazdy w terminie, będą musieli przejść bardziej skomplikowaną procedurę, włącznie z możliwością ponownego zdawania egzaminów.

