Kierowco, zadbaj o bezpieczne wakacje swoje i bliskich

Aby przypomnieć kierowcom o trzech kluczowych zasadach, których warto przestrzegać na drodze przez cały rok, spółka Stalexport Autostrada Małopolska, prowadząca inwestycję na odcinku A4 między Katowicami a Krakowem, rusza z kampanią społeczną pod hasłem „Nie zderzakuj. Posłuchaj. Jedź bezpiecznie”.

Najczęstsze grzechy kierowców

Według danych policyjnych w minionym roku na drogach w Polsce doszło do 21 519 wypadków. Zginęło w nich 1896 osób, a 24 782 osób zostało rannych. Najwięcej groźnych sytuacji ma miejsce w piątki – aż 17 proc. wszystkich zdarzeń na drodze. Z kolei najwięcej osób ginie w nich w weekendy ok. 15 proc. w soboty i niedziele oraz poniedziałki (15,8 proc.). Co jest tego przyczyną?

Od lat na polskich drogach wciąż popełniamy te same błędy: jazda na zderzak, wymuszanie pierwszeństwa przez używanie długich świateł czy zajeżdżanie drogi innym uczestnikom ruchu. Gdy na drodze kierujemy się emocjami, pośpiechem czy próbą udowodnienia czegoś innym uczestnikom ruchu drogowego – nie trudno o wypadek, w tym śmiertelny. Nie wspominając o stresie, koszcie finansowym, zdrowotnym i mentalnym ponoszonym przez ofiary zdarzenia. To pokazuje, jak ważne są kampanie edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aby podnieść świadomość na temat zagrożeń, jakie stwarza jazda na zderzaku, firma Stalexport Autostrada Małopolska, należąca do Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., uruchomiła kampanię pod nazwą „Nie zderzakuj”.

Złote zasady na drodze

– Są trzy ważne zasady, o których powinien pamiętać każdy kierowca. Po pierwsze zasada dwóch sekund, czyli utrzymuj przynajmniej dwusekundowy odstęp od pojazdu jadącego przed tobą. Po drugie dostosuj prędkość oraz odstęp do warunków atmosferycznych. Po trzecie na drodze nie jesteśmy sami – wzajemność zakłada współpracę z innymi kierowcami, na przykład poprzez sygnalizowanie zamiarów czy umożliwienie zmiany pasa ruchu – mówi Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrada Małopolska. Kampania zainicjowana przez spółkę SAM przez całe wakacje ma przypominać kierowcom o tych trzech zasadach. Warto ich przestrzegać nie tylko latem.

Trzymaj dystans

– Ryzyko wypadku znacznie wzrasta przy zmniejszaniu odstępu między pojazdami, szczególnie przy wyższych prędkościach – dodaje prezes SAM S.A. Z danych polskiej policji (za 2024 r.) wynika, że brak zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami to jedna z głównych przyczyn wypadków na prostych odcinkach drogi. Tzw. „zderzakowanie” wraz z nieprawidłowym wyprzedzaniem odpowiadały za 1659 wypadków w ub.r. Pozostałe to:

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 2019 wypadków,

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 1584 zdarzeń,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 1537 wypadków.

Zwłaszcza w okresie wakacji nie potrzebujemy dodatkowych kosztów i stresu. Nie powinniśmy też narażać na szwank zdrowia i życia zarówno bliskich, jak też innych drogowców. Pamiętajmy o tym, wsiadając za kierownicę. Bezpieczeństwo – przede wszystkim!