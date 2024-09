Mało znana funkcja kluczyka samochodowego. Nie wszyscy o niej wiedzą

Główna funkcja kluczyków od samochodów z tzw. pilotem to oczywiście otwieranie i zamykanie samochodu (włączanie alarmu). Kluczyki od nowszych modeli premium mają dodatkowe funkcje, np. otwierania bagażnika. Ale mało kto wie, że piloty nawet od tych starszych, kilkunasto- czy kilkudziesięcioletnich samochodów mają ukrytą bardzo przydatną funkcję.

Jak otworzyć albo zamknąć szyby z pilota?

Za pomocą pilota można otwierać i zamykać szyby bez uruchomiania silnika, można to robić zarówno wewnątrz auta, jak i z większej odległości (w zasięgu pilota, zazwyczaj jest to kilkanaście metrów). Jak otworzyć albo zamknąć szyby kluczykiem? Wystarczy przez kilka sekund przytrzymać przycisk otwierania drzwi - wówczas szyby się opuszczą. Analogicznie, po przytrzymaniu przycisku zamykania (ryglowania) drzwi, po kilku sekundach szyby się domkną. Jest to szczególnie przydatna funkcja np. w czasie deszczu, gdy nie chcemy wychodzić przed dom czy blok, by domknąć szyby.

Zobacz także: Biały ręcznik na lusterku samochodu. Co oznacza? Jak reagować?

Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie motoryzacyjnym poniżej:

Quiz motoryzacyjny. Rozpoznaj markę samochodu po krótkim opisie Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego: 4 koła w logo to: BMW Opel Audi Dalej