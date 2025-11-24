Opony wielosezonowe. Czy warto je kupić? Ekspert wyjaśnia

Opony wielosezonowe czy zimowe?

- Opony wielosezonowe stały się w ostatnich latach niesamowicie popularne, sprzedaż rośnie z każdym rokiem. Aktualnie ok. 20 proc. całej sprzedaży stanowią opony całoroczne - przyznał w rozmowie z eska.pl Ireneusz Stępień, dyrektor Biura Obsługi Klientów Oponeo.

Opony całoroczne wciąż są postrzegane przez wielu kierowców czy wulkanizatorów jako gorsza alternatywa dla zimówek i opon letnich, żelaznym argumentem są słowa, że "jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego". Innego zdania jest Ireneusz Stępień: - W związku z dużym zainteresowaniem ze strony klientów producenci zaczęli inwestować w te opony, tzn. ulepszać je. To nie jest już tylko zimowa opona z łatką opony całorocznej. To są coraz lepsze opony.

Ekspert jednocześnie zaznaczył, że nie są to opony dla wszystkich. - Najważniejsze, żeby każdy kierowca odpowiedział sobie na pytanie, czy to są opony dla niego – ile rocznie pokonuje kilometrów, dokąd jeździ, a przede wszystkim, jaki ma styl jazdy – jakim jest kierowcą. Czy jeździ dynamicznie, czy raczej spokojnie. Przy dynamicznej jeździe opona całoroczna w lecie nie będzie się sprawdzała. To opona do mniejszych przebiegów, do samochodów o mniejszej mocy - wyjaśnił.

Wielu kierowców, decydując się na opony całoroczne, jest przekonanych, że przez kilka lat nie będą musieli korzystać z wulkanizacji. - To nie jest tak, że po założeniu opon całorocznych ma się problem z głowy. Mimo wszystko należy odwiedzać serwis i przeważać te opony czy rotować przód – tył - podsumował Ireneusz Stępień.

Opony całoroczne - do jakich samochodów?

Podsumowując, opony całoroczne są dobrym wyborem dla kierowców, którzy:

Poruszają się samochodem głównie w mieście;

Pokonują rocznie tylko kilka tysięcy kilometrów;

Mają spokojny styl jazdy;

Nie chcą wydawać pieniędzy na dwa rodzaje opon i dwukrotną wymianę ogumienia w ciągu roku;

Nie mają gdzie przechowywać opon.

Najlepsze opony wielosezonowe. Wyniki testów ADAC

Niemiecki automobilklub ADAC przeprowadził test opon całorocznych (16 aktualnych modeli w rozmiarze 205/55 R 16). Zwycięzcą testu została firma Goodyear. Vector 4Seasons Gen-3 była pierwszą oponą całoroczną, która kiedykolwiek uzyskała ocenę "dobrą". Najlepsze opony wielosezonowe w teście ADAC:

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

Pirelli Cinturato Całoroczne SF2

Hankook Kinergy 4S

Michelin CrossClimate 2

Kumho Solus 4S HA32+ Vredestein Quatrac,Falken EuroAll Season AS210

Ile kosztują opony całoroczne?

Ceny opon wielosezonowych, podobnie jak letnich i zimowych, wahają się od ok. 200 do nawet ponad 800 złotych za sztukę.

Czy wymiana opon jest obowiązkowa? Przepisy w Polsce

W Polsce nie ma przepisów, które regulują kwestię wymiany opon na zimowe czy letnie, tzn. nie można dostać mandatu za jazdę np. na letnich oponach w zimie (ale policja może ukarać kierowcę za zły stan opon, np. zużyty bieżnik). Z badań wynika, że ponad 80 proc. kierowców wymienia opony.

