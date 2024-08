Policjanci będą zabierać prawo jazdy. Eksperci wydali pozytywną opinię

Spis treści

Utrata prawa jazdy za prędkość. Będą nowe przepisy

- W Ministerstwie Infrastruktury ruszają prace nad zmianą w przepisach o ruchu drogowym. Dotyczy ona utraty prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym - powiedział PAP minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W praktyce nowe prawo będzie dotyczyć większości polskich dróg, z wyjątkiem autostrad czy dwujezdniowych dróg ekspresowych.

Propozycja zaostrzająca przepisy otrzymała pozytywną rekomendację Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. - Uzyskaliśmy na to zgodę i teraz czas na rozpoczęcie prac legislacyjnych, opracowanie dokładnego brzmienia przepisu i wpisanie go do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jestem przekonany, że uzyskam zgodę wszystkich klubów parlamentarnych, a na pewno tych tworzących rząd – stwierdził minister, podkreślając, że nowy przepis ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy dokonują najcięższych wykroczeń, w tym m.in. przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Jak mówił, na jednojezdniowych dwukierunkowych trasach poza obszarem zabudowanym dochodzi do 90 proc. śmiertelnych wypadków.

Zatrzymanie prawa jazdy za prędkość poza obszarem zabudowanym. Kiedy zaostrzenie przepisów?

Zmianami w Prawie o ruchu drogowym Sejm ma zająć się jeszcze w tym roku. Przepisy mogłyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Z jaką prędkością można jechać poza obszarem zabudowanym?

Prawo o ruchu drogowym określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h - na autostradzie,

do 120 km/h - na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h - na jednojezdniowej drodze ekspresowej

do 90 km/h - na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym, gdzie prędkość nie jest ograniczona przez znaki

do 50 km/h - obszar zabudowany

Strata prawa jazdy za prędkość - obecne przepisy

Obecnie obowiązujące przepisy mówią o utracie prawa jazdy na okres trzech miesięcy za przekroczenie o więcej niż 50 km/h prędkości w terenie zabudowanym. To kara niezależna od pozostałych obciążeń – mandatu karnego i punktów karnych.

