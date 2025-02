Ten kraj będzie miał najwyższe ograniczenie prędkości na autostradzie w Europie. Nowe przepisy

Nowy znak drogowy. Co dokładnie oznacza P plus D? Kierowcy mogą go łatwo pomylić

Czechy - jakie ograniczenie na autostradzie

150 km/h zamiast 130 km/h - to nowe ograniczenie prędkości na niektórych odcinkach autostrad w Czechach, które zacznie obowiązywać od połowy 2025 roku. Pierwsze takie miejsca znajdą się na nowo oddanej do użytku trasie koło Czeskich Budziejowic.

Jednocześnie od 1 stycznia 2025 r. wzrosły opłaty za przejazdy autostradami w Czechach. Za roczną winietę w Czechach kierowcy zapłacą teraz równowartość 400 zł. Winieta jednodniowa będzie kosztować równowartość 35 zł, najpopularniejsza wśród turystów dziesięciodniowa - 40 zł, a miesięczna - 78 zł. W Czechach winiety elektroniczne najlepiej i najbezpieczniej można kupić w oficjalnych serwisach internetowych edalnice.cz, która jest dostępna w polskiej wersji językowej.

Limit prędkości na autostradach w Polsce. Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradzie?

Limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu określa Prawo o ruchu drogowym. Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t ograniczenie prędkości na autostradzie to 140 km/h. W przypadku pozostałych pojazdów powyżej 3,5 t limit wynosi 80 km/h. Autobusy spełniające dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu mogą jechać z prędkością 100 km/h. Wielu kierowców chciałoby jeździć jeszcze szybciej i jako przykład podaję Niemcy, gdzie - jak uważa się powszechnie - nie ma limitów prędkości, co nie do końca jest prawdą.

Limit prędkości na autostradzie w Niemczech

Na większości niemieckich autostrad rzeczywiści nie ma limitów prędkości. Jednak zalecana prędkość to 130 km/h. Kierowcy muszą także zwracać uwagę na tymczasowe ograniczenia, które mogą być wyświetlane na tablicach i znakach.

Limity prędkości na autostradach w Europie

O wiele bardziej restrykcyjne są przepisy w pozostałych europejskich państwach. I tak np. w Holandii dopuszczalna prędkość na autostradzie w ciągu dnia (w godz. 6:00-19:00) to 100 km/h (od połowy 2025 r. prędkość na niektórych odcinkach autostrad ma zostać zwiększona do 130 km/h przez całą dobę). We Francji limit prędkości na autostradzie jest uzależniony od warunków atmosferycznych - podczas opadów nie można jechać szybciej niż 110 km/h, przy dobrej pogodzie to 130 km/h. W Szwecji limit ustalono na 110 km/h, w warunkach zimowych - 90 km/h. W Wielkiej Brytanii można jechać z prędkością 112 km/h. Limit w Hiszpanii i Portugalii to 120 km/h. Równie szybko jak w Polsce można jechać w Bułgarii (140 km/h). Szczegóły na grafice poniżej.

