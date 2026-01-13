Esther Thomas była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci nigeryjskich mediów społecznościowych. Na Instagramie i Facebooku obserwowało ją łącznie blisko pół miliona osób, a jej krótkie, humorystyczne nagrania codziennie wywoływały uśmiech na twarzach fanów. 9 stycznia 2026 roku doszło jednak do tragedii, która wstrząsnęła internetową społecznością. Dzień później rodzina influencerki opublikowała poruszające oświadczenie, w którym poinformowała o jej nagłej śmierci.

Fani w szoku. Popularna influencerka zmarła tuż po operacji

W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych bliscy Esther napisali, że z ogromnym bólem żegnają ukochaną córkę i siostrę. Z przekazanych informacji wynika, że influencerka zmagała się z problemami ginekologicznymi i przeszła zabieg operacyjny. Choć początkowo nic nie wskazywało na dramatyczny finał, po operacji doszło do komplikacji, które doprowadziły do jej nagłego odejścia.

Jedną z osób, które zabrały głos po śmierci "Sunshine", był jej bliski znajomy i współpracownik Chidera Madu. W opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że Esther zaczęła odczuwać silne bóle brzucha pod koniec grudnia. Na początku nowego roku jej stan się pogorszył i konieczna była pilna hospitalizacja. Po wykonaniu badań lekarze stwierdzili, że mięśniak osiągnął bardzo duże rozmiary i zaproponowali operację jako jedyne rozwiązanie. Zabieg miał zakończyć się powodzeniem, jednak wkrótce potem doszło do nieoczekiwanych komplikacji.

Esther Thomas była znana nie tylko z poczucia humoru, ale także z licznych współprac z innymi internetowymi twórcami. Regularnie pojawiała się w nagraniach z popularnymi influencerami, budując wokół siebie społeczność opartą na pozytywnej energii.

