Wysokie kary za radio w samochodzie. To obowiązek każdego właściciela

"Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe" - czytamy w Ustawie o opłatach abonamentowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że obowiązek ten spoczywa także na właścicielach samochodów. Abonament RTV za radio w samochodzie muszą płacić osoby, które nie posiadają radioodbiornika w domu; opłatę za radio w każdym pojeździe ponoszą także firmy (np. samochody służbowe).

Stąd kontrole prowadzone przez pracowników Poczty Polskiej w domach czy na parkingach. Na początku 2024 roku informowaliśmy o rekrutacjach prowadzonych przez Pocztę. Spółka zasłania się jednak tajemnicą i nie ujawnia ani liczby kontrolerów, ani samych kontroli.

Prawnicy zwracają uwagę, że samo zdjęcie radia w samochodzie wykonane w czasie takiej kontroli to za mało, by ukarać właściciela za brak opłaty abonamentowej. - Prawidłowo przeprowadzona kontrola powinna uwzględniać również weryfikację, czy stan odbiornika umożliwia natychmiastowy odbiór programu - wyjaśniali w rozmowie z wirtualnemedia.pl Aleksandra Kolbusz i Sebastian Urban z Kancelarii Media. W praktyce kontroler musiałby za zgodą właściciela wsiąść do samochodu i włączyć radio.

Abonament za radio i telewizor. Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku? Kto musi płacić?

Stawki za abonament RTV pozostały na takim samym poziomie, jak w 2024 roku.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

1 miesiąc - 8,70 zł,

2 miesiące - 16,90 zł,

3 miesiące - 25,10 zł,

4 miesiące - 33,80 zł,

5 miesięcy - 42,00 zł,

6 miesięcy - 49,60 zł,

7 miesięcy - 58,30 zł,

8 miesięcy - 66,50 zł,

9 miesięcy - 74,40 zł,

10 miesięcy - 83,40 zł,

11 miesięcy - 91,60 zł,

12 miesięcy - 94,00 zł.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

1 miesiąc - 27,30 zł,

2 miesiące - 53,00 zł,

3 miesiące - 78,70 zł,

4 miesiące - 106,00 zł,

5 miesięcy - 131,70 zł,

6 miesięcy - 155,70 zł,

7 miesięcy - 183,00 zł,

8 miesięcy - 208,70 zł,

9 miesięcy - 234,40 zł,

10 miesięcy - 261,70 zł,

11 miesięcy - 287,40 zł,

12 miesięcy - 294,90 zł.

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2025 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę. "Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego" - czytamy na poczta-polska.pl.

W przypadku gospodarstw domowych opłata abonamentowa nie jest uzależniona od liczby posiadanych odbiorników. W przypadku przedsiębiorstw opłata musi być uiszczana za każdy odbiornik - telewizor na terenie danej firmy czy radio w samochodzie z floty.

Kary za niepłacenie abonamentu za radio w samochodzie

Właściciele pojazdów, którzy nie płacą abonamentu za radio w samochodzie, muszą liczyć się z karami. Kara za nieopłacenie abonamentu RTV to 30-krotność opłaty podstawowej obowiązującej w danym roku. W 2025 roku kara za brak opłaty abonamentu RTV w przypadku radia to 261 złotych (819 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego). Dodatkowo Poczta może naliczyć kary nawet za 5 lat wstecz. Wówczas kara wyniesie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Abonamentu RTV nie muszą płacić m.in:

osoby po 75. roku życia;

inwalidzi (I. grupa);

osoby niesłyszące i niewidom;

osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa GUS;

osoby bezrobotne.

Kiedy koniec abonamentu RTV?

Od wielu lat mówi się o likwidacji abonamentu RTV. W połowie 2024 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło społeczne konsultacje projektu nowej ustawy medialnej. Wśród założeń jest m.in. likwidacja abonamentu, reforma KRRiT i zniesienie Rady Mediów Narodowych. W 2023 roku abonament opłaciło jedynie ok. 800 tys. (30 proc.) z 2,4 mln zobowiązanych.

