Pobity 35-latek wyszedł ze szpitala i przepadł! Co się stało z Sviatoslavem?

Inwestycja objęła budowę nowego dworca i modernizację budynku między-peronowego oraz gruntowny remont peronów wraz z podziemnymi przejściami. Całościowy koszt projektu to ok. 197 mln zł. Teraz budynek dworca jest nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny dla osób o ograniczonej mobilności. Zdaniem wielu osób jest to udane połączenie nowoczesności z historią.

KLIKNIJ w galerię i zobacz, jak na przestrzeni lat zmienił się dworzec PKP Bydgoszczy Główna!

Sonda Jak oceniasz inwestycje w Bydgoszczy? Bardzo dobrze! Dobrze Średnio, mogłoby być lepiej Nieźle Bardzo słabo!