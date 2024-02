lekarze załamali ręce

Malutki Brajanek był jednym wielkim siniakiem! 18-letnia matka nie miała dla niego serca

Mariusz Korzus | ago 21:06

6-miesięczny Brajan trafił do szpitala z zapaleniem płuc. Lekarze, który go oglądał maluszka, od razu powiadomił policję. Brajan był dosłownie cały w siniakach. Jak się okazało, chłopca biła jego 18-letnia matka, Julia W. Już go więcej nie pobije. Za to co zrobiła swojemu synkowi grozi jej 8 lat więzienia!