Paraliż polskiej kolei! Pociągi stoją, opóźnienia sięgają nawet do 13 godzin [15.01.2025]

Paraliż polskiej kolei! Pociągi stoją, opóźnienia sięgają nawet do 13 godzin

W Polsce trwa trudna sytuacja związana z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, które sparaliżowały transport kolejowy. Liczne pociągi zostały odwołane, a te, które wyruszyły w trasy, utknęły w różnych punktach kraju. Opóźnienia sięgają wielu godzin, a pasażerowie są zmuszeni do oczekiwania w trudnych warunkach. Wszystko to za sprawą marznącego deszczu, który pokrył sieć trakcyjną warstwą lodu, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie kolei.

Więcej informacji w naszej relacji na żywo: Paraliż komunikacyjny w Polsce. Pociągi utknęły na trasie. Pasażerowie wściekli: "Kiedy zwrot pieniędzy za bilety?". Relacja na żywo 15.01.25

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega, że sytuacja pogodowa w najbliższym czasie raczej się nie poprawi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już wczoraj wysłało alerty pogodowe, ostrzegając mieszkańców zagrożonych regionów przed oblodzeniem. Problemy są szczególnie odczuwalne na trasach Warszawa – Gdynia, Olsztyn – Elbląg oraz w rejonach Iławy i Włocławka. Jak poinformowała spółka PKP, zamarzający deszcz znacząco utrudnił funkcjonowanie sieci trakcyjnej, co wpłynęło na ruch pociągów w całym kraju.

- Utrudnienia są naprawdę poważne. Pracujemy nad usuwaniem lodu z sieci, ale warunki pogodowe bardzo to utrudniają – przekazał przedstawiciel PKP. Niektórzy pasażerowie musieli spędzić wiele godzin w pociągach, które utknęły na trasach, a ci na peronach wyrażają frustrację z powodu braku informacji i alternatywnych środków transportu.

Władze apelują do mieszkańców, by unikali podróży, jeśli nie są one absolutnie konieczne. Dodatkowo zachęcają do śledzenia komunikatów pogodowych i kolejowych, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Trwają intensywne prace nad usunięciem oblodzenia, jednak prognozy wskazują, że wyzwania mogą potrwać jeszcze kilka dni.

📢 Sytuacja pogodowa poprawia się, kolej w całej Polsce wraca na coraz mniej oblodzone tory. Nasze służby oczyszczają sieci trakcyjne, przecierają szlaki. Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów występują na połączeniach Warszawa - Łódź, Warszawa - Lublin i Warszawa - Gdańsk.…— PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) January 15, 2025

Jak czytamy na stronie PKP, w poniedziałek 15 stycznia odwołano pociągi na następujących trasach:

Dęblin - Warszawa Zachodnia

Gdynia Główna - Kraków Główny

Ełk - Wrocław Główny

Ciechanów - Warszawa Zachodnia

Mińsk Mazowiecki - Warszawa Zachodnia

Kraków Główny - Warszawa Wschodnia

Opóźnienia pociągów PKP sięgają wielu godzin. Opóźnienia odnotowano m.in. na trasach:

Kraków Główny - Olsztyn Główny - 782 minuty opóźnienia

Kraków Główny - Gdynia Główna - 584 minuty opóźnienia

Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna - 575 minut opóźnienia

Gdynia Główna - Zakopane - 473 minuty opóźnienia

Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna - 460 minut opóźnienia