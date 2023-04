Kosynier dla Elbląga. Prezydent Wróblewski z prestiżowym wyróżnieniem

Pożyczyła 50 tys. na auto dla męża. Po 25 latach wciąż ma do spłaty 330 tys. zł

Kosynier Przedsiębiorczości to prestiżowa nagroda przyznawana przez lożę Business Center Club odnoszącym sukcesy przedsiębiorcom, którym nieobca jest wrażliwość społeczna, a także samorządom, które stwarzają najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

- To wielki zaszczyt znaleźć się w gronie tegorocznych laureatów. To nagroda dla całego zespołu osób, dzięki którym nasze miasto się rozwija i pozyskuje nowych inwestorów. Bardzo się cieszę, że nasze działania są dostrzegane. Elbląg z racji swojego korzystnego położenia, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, czy dzięki wysokim usługom komunalnym, społecznym oraz bogatej ofercie edukacyjnej – zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego, jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania i życia – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

W gronie tegorocznych laureatów oprócz Prezydenta Witolda Wróblewskiego znaleźli się między innymi: Minister Adam Abramowicz - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, firma POLMLEK, czy Jacek Wiśniowski – burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.