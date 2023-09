Katarzyna Suchańska z Kielc kandyduje do Senatu. Jak poradzi sobie w niedzielę w debacie kobiet?

Katarzyna Suchańska kandyduje do Senatu z listy komitetu Bezpartyjni Samorządowcy, w okręgu numer 83, który obejmuje Miasto Kielce oraz powiat kielecki.

Katarzyna Suchańska z Kielc walczy o Senat

- W Senacie potrzebujemy silnej reprezentacji osób bezpartyjnych i niezależnych - z mocnymi kompetencjami, energią, twardym kręgosłupem moralnym i dużą wrażliwością społeczną. Senator ma działać zgodnie z wolą obywateli, a nie pod dyktando władz tego czy innego ugrupowania. Jako adwokat posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne w procesie tworzenia dobrego, sprawiedliwego i uczciwego prawa - tak o starcie w tegorocznych wyborach napisała na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Katarzyna Suchańska jest radną miejską w Kielcach, przewodniczy komisji finansów publicznych. Zasiada w radach nadzorczych spółek handlowych. Jest adwokatem, natomiast jeśli chodzi o działalność polityczną, reprezentuje komitet Bezpartyjni Samorządowcy, to jedna z liderek tego ugrupowania w Świętokrzyskiem.

Katarzyna Suchańska. Radna, prawniczka i społeczniczka

Dużą uwagę poświęca zachęcaniu kobiet do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym, kładzie także nacisk na poprawę sytuacji w służbie zdrowia oraz edukacji.

Suchańska zabiega także o wprowadzenie PIT-u Zero, czyli podatku dochodowego ze stawką zero procent dla osób aktywnych zawodowo oraz emerytów i rencistów. O tych założeniach opowiadała między innymi w tym wywiadzie: Więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków? Katarzyna Suchańska: "Mamy konkretne rozwiązanie"

Radną Kielc jest od listopada 2018 roku, wcześniej była też społeczniczką, udzielała między porad prawnych mieszkańcom Kielc i województwa świętokrzyskiego, dzięki czemu mogła też lepiej poznać ich problemy, potrzeby.

Suchańscy - razem w małżeństwie i... polityce

Katarzyna Suchańska ma 35 lat. Prywatnie jest miłośniczką między innymi piłki ręcznej, ogląda z zapałem mecze kieleckich szczypiornistów. Ma dwoje dzieci, córeczkę Antosię oraz synka Olivera. Jest żoną Kamila Suchańskiego, również radnego Kielc i biznesmena, należącego do Bezpartyjnych Samorządowców. W latach 2018-21 był on przewodniczącym Rady Miasta Kielce. Co ciekawe, on w tegorocznych wyborach kandyduje z tej samej listy do sejmu, w okręgu 33 obejmującym województwo świętokrzyskie. Startuje jako "jedynka".

Suchańscy angażują się od lat w życie społeczne Kielc oraz regionu, wspierają różne charytatywne przedsięwzięcia.

Debata "Najważniejsze wybory" z udziałem kobiet

