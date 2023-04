Mieli zapalić jej świeczkę na torcie, odpalą znicze na jej grobie. Tak 15-letnią Kaję żegnają przyjaciele

Tragiczny wypadek w Starej Słupi

Dramat rozegrał się w poniedziałek, 17 kwietnia około godz. 19.00. Jadący drogą wojewódzką numer 751 przez Starą Słupię samochód marki bmw z czterema osobami na pokładzie zderzył się z pojazdem ciężarowym marki man. Siła uderzenia była tak ogromna, że samochód się rozpadł. Dwie osoby wypadły z auta, dwie były uwięzione w części pojazdu pod wywrotką. Niestety, 27-letniego kierowcy i jego pasażerów, dwóch 19-latków i 15-letniej dziewczyny, nie udało się uratować. Zginęli na miejscu. Przyczyny tragedii bada Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak przekazał nam w środę Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, 27-letni kierujący nie miał uprawnień do kierowania samochodem, gdyż prawo jazdy zostało mu zabrane na kilka miesięcy z powodu wykroczenia drogowego. Mężczyzna nie odebrał dokumentu mimo upływu tego czasu. Śledczy przeprowadzili sekcje zwłok. Kluczowe będzie sprawdzenie, czy kierujący osobówką był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Szkoła żegna 15-letnią ofiarę wypadku w Starej Słupi

Lokalne media informują, że najmłodsza z ofiar wypadku w Starej Słupi zginęła dzień przed swoimi 16. urodzinami. Szkoła, do której chodziła 15-letnia Kaja, opublikowała poruszający post. - Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszej Uczennicy i Koleżanki Kai. Jej nagłe odejście pogrążyło w żalu i zadumie całą społeczność Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim - czytamy w komunikacie na profilu szkoły.

Placówka zacytowała fragment książki Gabriela Marqueza pt. "List do przyjaciół": Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie...

Ostrowiecka szkoła złożyła kondolencje dla bliskich Kai. Pogrzeb 15-latki odbędzie się a piątek, 21 kwietnia o godz. 15.00 w Kościele N.M.P. przy ul. Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zobacz zdjęcia z wypadku w Starej Słupi