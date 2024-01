Najwyższy budynek w mieście i duma PRL

Wieżowiec u zbiegu ulic Zwycięstwa i Matejki został zbudowany w 1972 roku i był prawdziwą wizytówką Koszalina i powodem do dumy, gdyż był to najwyższy budynek w mieście. W biurowcu funkcjonowały liczne organizacje i stowarzyszenia, lokalne firmy i media, m.in. Polska Agencja Prasowa, "Głos Pomorza", telewizja Bryza i Radio Północ. Na ostatnim piętrze działał bar Panorama, z którego można było podziwiać cały Koszalin.

W 2011 roku zmienił się właściciel "Związkowca". Były ambitne plany jego modernizacji i rozbudowy, jednak nic z nich nie wyszło. Wieżowiec trafił na licytację komorniczą. Od 2014 roku jego właścicielem jest firma z Warszawy, a od 2022 roku budynek stoi pusty, gdyż przestał spełniać obowiązujące normy.

"Związkowiec" zniknie z Koszalina

"Związkowiec" ostatecznie ma zniknąć z panoramy Koszalina. Wciąż jednak nie ma zgody na jego rozbiórkę. Chodzi przede wszystkim o względy bezpieczeństwa. Urzędnikom zależy, żeby rozbiórka była prowadzona w taki sposób, by nie stanowiła zagrożenia, czyli piętro po piętrze. Przedstawiciele magistratu chcą w ten sposób uniknąć niebezpiecznej sytuacji, podobnej do tej, do której doszło podczas burzenia wiaduktu na al. Monte Cassino.

Na razie wciąż nie wiadomo, co powstanie w miejscu zburzonego "drapacza chmur". Wiadomo tylko, że nowy obiekt będzie zdecydowanie niższy. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabudowę do 12 metrów wysokości.