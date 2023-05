Matura 2023: polski. Arkusz CKE i odpowiedzi z polskiego znajdziesz w tym tekście [RELACJA NA ŻYWO 4.05.2023]

Arkusz CKE i odpowiedzi naszego eksperta z matury 2023 z języka polskiego znajdziesz w galerii - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ!

Formuła 2023

Formuła 2015

Matura 2023: polski podstawowy. Arkusze CKE, pytania, odpowiedzi [4.05.2023]

Matura 2023 język polski rozpoczęła się w czwartek, 4 maja o godzinie 9.00. Od samego rana na Twitterze pojawiały się informacje o przeciekach. Czy są prawdziwe. To się okaże zaraz po egzaminie. Trwa relacja na żywo z matury 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na naszym portalu opublikujemy arkusze CKE, odpowiedzi i inne istotne informacje związane z egzaminem zarówno w nowej, jak i starej formule. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jakie lektury pojawią się na arkuszach, jakie będą pytania z języka polskiego, jaki będzie temat wypracowania. Matura z polskiego 2023 - relacja na żywo.

Matura 2023 język polski: przecieki, arkusze CKE, odpowiedzi. Co będzie na maturze z polskiego? [Relacja na żywo]

Godz. 16.35

Mamy dla was pierwsze odpowiedzi z formuły 2015. Nasza maturalna karuzela nie zwalnia. Niebawem pokażemy wam, jak na maturze poszło... ChatowiGPT. Tymczasem w mediach społecznościowych rozpoczynają się dyskusje nad maturą z angielskiego, która już jutro! Oczywiście najważniejsze informacje znajdziecie w naszym serwisie.

Godz. 16.15

W naszej galerii prezentujemy wam kolejne odpowiedzi z matury z polskiego w formule 2023. Nasi eksperci zajmą się teraz formułą 2015. Zachęcamy do śledzenia! Czekamy również na wasze komentarze, które niezmiennie śledzimy i będziemy przekazywać w tej relacji.

Godz. 15.50

- Wszyscy teraz mówią, jakie to tematy były proste i tak szczerze, to taka prostota sporo utrudnia - pisze na Twitterze Pani Karolina. - W zeszłym roku tematy też z boku wydawały się proste, ale mi się to o wiele gorzej pisało, niż wszystkie poprzednie i próbne arkusze - dodaje. Czy zatem problemem tegorocznych maturzystów była... zbyt prosta matura?! Zachęcamy do komentowania. Najciekawsze opinie będziemy publikować w naszym serwisie.

wszyscy teraz mówią, jakie to tematy na #matura2023 były proste i tak szczerze, to taka prostota sporo utrudnia XD w zeszłym roku tematy też z boku wydawały się proste, ale mi się to o wiele gorzej pisało, niż wszystkie poprzednie i próbne arkusze— karolina 🫠 (@liryzm_) May 4, 2023

Godz. 15.30

Mamy dla was kolejne odpowiedzi z arkusza z języka polskiego w nowej formule (2023)! W zadaniu nr 11 należało odpowiedzieć...

Prawda

Prawda

Więcej odpowiedzi do formuły 2023 znajdziecie w galerii, którą zamieściliśmy tuż pod wstępem. Trzymamy kciuki za dobre wyniki!

Godz. 15.15

Maturzyści wciąż emocjonują się językiem polskim. W sieci panuje opinia, że wyniki powinny być znane jak najszybciej! Niektórzy chcieliby zobaczyć swoją maturę... po sprawdzeniu! Co sądzicie o takim pomyśle?

Szkoda ze tej matury po ocenie nie można obejrzeć jak sprawdzianu w szkole 🙈#matura2023 #matura— Tełke (@KTeuerle) May 4, 2023

Godz. 14.55

Przypominamy, wyniki matur zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 7 lipca 2023 r. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Godz. 14.35

W piątek, 5 maja maturzyści przystąpią do egzaminy z języka angielskiego. We wszystkich szkołach w Polsce, matura rozpocznie się o godzinie 9:00.

Godz. 14.18

Odpowiedzi i arkusze CKE są już na naszej stronie! Informacje są na bieżąco aktualizowane i dorzucane do galerii TUTAJ.

Godz. 13.50

Na maturze 2023 z języka polskiego pojawił się temat z "Pana Tadeusza" (Formuła 2015). Obecność tej lektury w arkuszu CKE mocno zaskoczyła uczniów, po raz pierwszy bowiem CKE zdecydowało się na powtórzenie lektury z zeszłego roku. Dociekliwi maturzyści zauważyli, że tegoroczny temat maturalny wygląda dość znajomo. Nie mylili się...

- Przecieki nie były potrzebne. Wystarczyło rozwiązywać arkusze CKE z poprzednich lat, żeby znać temat z tegorocznej matury - komentują żartobliwie internauci.

Szczegóły TUTAJ.

Godz. 13.26

Mamy pierwsze odpowiedzi do zadań zamkniętych z języka polskiego w formule 2023. - Czy wam tez w obu zadaniach z prawda fałsz wyszło prawda prawda? - pyta jedna z maturzystek.

Większość osób odpisała jej, że też udzielili takiej odpowiedzi!

czy wam tez w obu zadaniach z prawda fałsz wyszło prawda prawda?😭 #matura2023— dominika◟̽◞̽43 (@grapejuice_28_) May 4, 2023

Godz. 13.05

Błąd kardynalny na maturze to postrach wszystkich maturzystów. Wielu uczniów boi się, że popełni go rozwiązując zadania z arkusza CKE i przez to nie zda matury z języka polskiego. Niestety, niektórym maturzystom zdarza się popełnić błąd kardynalny, który dotyczy treści lektury. Jakie niesie to za sobą konsekwencje?

Sprawdź, czy masz błąd kardynalny! Błąd kardynalny na maturze 2023. Co to jest błąd kardynalny i czy oznacza niezdaną maturę z polskiego? [BŁĄD KARDYNALNY PRZYKŁADY 2023]

Godz. 12.27

- W skali kraju do sprawdzenia prac maturalnych z języka polskiego zgłosiło się ok. 200 osób mniej niż potrzebują okręgowe komisje egzaminacyjne – poinformował PAP dyrektor CKE Marcin Smolik. Wyjaśnił, że prawdopodobnie egzaminatorzy zamiast sprawdzać prace w jeden weekend będą to robić w dwa.

Godz. 12.05

Matura 2023 z polskiego. Kiedy odpowiedzi i arkusze CKE? Wciąż czekamy na oficjalne udostępnienie arkuszu egzaminacyjnych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W tym tekście pojawią pytania oraz arkusze CKE matury 2023 z polskiego. Matura 2023: j. polski. Odpowiedzi, arkusze CKE w internecie [Formuła 2023, Formuła 2015] 4.05.23

Godz. 11.40

Emocje powoli opadają, jednak nie wszyscy są zadowoleni z tego, że ponownie pojawił się "Pan Tadeusz"!

- Podejrzanie łatwy ten polski, co prawda, jak zobaczyłam Pana Tadeusza to zachciało mi się płakać, ale sytuację uratowało Przedwiośnie - pisze jedna z uczennic.

- Czy jeśli napisałam, że Soplica zabił ojca Ewy pod wpływem chwili, bo zmotywował go do tego atak Moskali na dwór Horeszki, to dobrze napisane czy niekoniecznie? - pisze inna maturzystka.

Niektórzy uznali, że jest to zła interpretacja i może to być uznane za błąd rzeczowy!

Podejrzanie łatwy ten polski, co prawda jak zobaczyłam Pana Tadeusza to zachciało mi się płakac, ale sytuację uratowało przedwiośnie#matura2023— 𝔉𝔢𝔩𝔦𝔵'𝔰 𝔣𝔯𝔢𝔠𝔨𝔩𝔢𝔰 💫 | #5_STAR (@Kovalczvk) May 4, 2023

Godz. 11.20

Mamy wszystkie tematy z polskiego na maturze w formule 2023 oraz w formule 2015. W arkuszu CKE z języka polskiego dominowały tematy maturalne dotyczące człowieka.

Szczegóły podajemy w tym tekście: Matura: polski. Tematy w formule 2023 i 2015 dotyczyły człowieka. Co było na maturze z polskiego? [ARKUSZ CKE]

Godz. 11.05

Są już tematy z matury z polskiego w Formule 2023!

1. Człowiek - istota pełna sprzeczności.

2. Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

W każdym z tematów trzeba było odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów.

Godz. 11.00

W internecie pojawiają się pierwsze komentarze uczniów. Maturzyści są wściekli na CKE, bo zrobiono im niezłego psikusa. Nie spodziewali się, że po raz drugi na maturze rok po roku pojawi się ta sama lektura! Tematy maturalne z "Przedwiośnia" i "Pana Tadeusza" nie wszystkim przypadły do gustu. Uczniowie nie przebierają w słowach.

Godz. 10.40

Maturzyści zaczynają opuszczać sale egzaminacyjne. Niektórzy z nich dzielą się już swoimi odczuciami na temat egzaminu i odpowiedziami, jakie udzielili.

- Czy jeśli napisałam, że Soplica zabił ojca Ewy pod wpływem chwili, bo zmotywował go do tego atak Moskali na dwór Horeszki, to dobrze napisane czy niekoniecznie? - pisze jedna z maturzystek.

Niektórzy uznali, że jest to zła interpretacja i może to być uznane za błąd rzeczowy!

może być uznane jako błąd rzeczowy— Kamila (@kamulex288) May 4, 2023

Godz. 10.20

Na Twitterze, "Matura 2023" opublikowała tegoroczne tematy z arkusza CKE.

Formuła 2015:

1. Pan Tadeusz: Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka?

2. Przedwiośnie: Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń?

Pierwszy raz w formule 2015, CKE użyło tej samej lektury 2 lata z rzędu. To mocno zaskoczyło maturzystów!

Godz. 10.07

- Nie mamy żadnych sygnałów o nieprawidłowościach ani sygnałów o alarmach bombowych, ani sygnałów o przeciekach. Wygląda na to, że pierwszy dzień rozpoczyna się spokojnie – powiedział PAP w czwartek (4 maja) przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, pytany, czy do CKE dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.

Godz. 9.50

Maturzyści od blisko godziny piszą egzamin maturalny z języka polskiego. W sieci zaczyna się pojawiać coraz więcej informacji o tym, co pojawiło się w arkuszu CKE. Jak się okazuje, "Przedwiośnie" zaskoczyło wiele osób!

przedwiośnia chyba nikt się mie spodziewał #matura2023— kluska (@luvl0uis_) May 4, 2023

Godz. 9.25

Na kilkanaście minut po rozpoczęciu matury 2023 z polskiego, na Twitterze pojawiło się zdjęcie arkusza CKE z ostatnim zdaniem. Lekturą, do której mają się odnieść maturzyści jest "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

Szczegóły: "Przedwiośnie" na maturze! W arkuszu CKE temat o prawdach i złudzeniach. Co było na maturze z polskiego?

Jeżeli to serio 2 temat w formule 2k15 to nawet spoczko #matura2023 pic.twitter.com/LaHWNaoapV— anonimowa02 (@anonimowa02) May 4, 2023

Godz. 9:15

Czekamy na pierwsze opinie tegorocznych maturzystów! Co najbardziej ich zaskoczyło? Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo, gdzie pojawią się pierwsze opinie uczniów.

W tym tekście pojawią się także pytania oraz arkusze CKE matury 2023 z polskiego. Matura 2023: j. polski. Odpowiedzi, arkusze CKE w internecie [Formuła 2023, Formuła 2015] 4.05.23

Godz. 9.00

I właśnie rozpoczęła się matura 2023 z polskiego. Przypominamy, że egzamin z języka polskiego w Formule 2015 na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a w Formule 2023 - 240 minut.

Powodzenia!

Godz. 8.50

Maturzyści, przypominamy, że zaraz po rozpoczęciu egzaminów zostaną opublikowane arkusze i odpowiedzi z języka polskiego. Będziecie je mogli zobaczyć w naszym tekście.

Szczegóły TUTAJ.

Godz. 8.35

Na kilkanaście minut przed rozpoczęciem matury, w na Twitterze zaczęły się pojawiać informacje o "Panu Tadeuszu". Według internautów właśnie ta lektura znajdzie się w arkuszu CKE. Dodatkowo będzie także motyw Boga.

Więcej o przeciekach matury 2023 z polskiego znajdziecie TUTAJ.

Godz. 8.28

Emocje sięgają zenitu! Za 30 minut rozpocznie się matura z polskiego 2023. Niektórzy maturzyści są już pogodzeni z losem i modlą się o dobry wyniki. Inni mają totalny luz i cieszą się, że będą mieć już to za sobą

jezus jeszceoja chrzesna napisala mi powodzenia@pofycze sie zaraz #matura2023— amelka◟̽◞̽ ☁︎︎ (@fckavocados28) May 4, 2023

Miałam strasznie ciężki sen, więc obstawiam motyw cierpienia i snu 🤓 #matura2023— Jagoda (@dzaga_) May 4, 2023

Godz. 8.11

Przecieki z polskiego pojawiają się na Twitterze. Uczniowie mają nadzieję, że są prawdziwe. Przypominamy, że rzekome pytania z arkusza CKE mogą być próbą oszustwa i na egzaminie maturalnym najlepiej polegać wyłącznie na własnej wiedzy!

Szczegóły TUTAJ.

#matura2023 #matura #przecieki #polski #egzaminmaturalny #lalka Pan Tadeusz Motyw Bogaa Pycha Zapraszam na serwer dc od przecieków gdzie będą znajdować się zdjecia zadań maturalnych w zeszłym roku dzięki nam ponad 300 maturzystów dóstarczyło mniej stresu! https://t.co/1CWlb9MtLW— żarski 🇵🇱 (@zarski0) May 4, 2023

Godz. 8.00

Za 60 minut rozpocznie się matura 2023 z polskiego! Wszystkie pytania, arkusze CKE oraz proponowane odpowiedzi znajdziecie w tym tekście: Matura 2023: polski. Odpowiedzi i arkusze CKE znajdziesz TUTAJ [Matura Formuła 2015 i 2023]

Godz. 7.45

Twitter dosłownie płonie! Uczniowie szukają przecieków i dzielą się swoimi typami, co może pojawić się w arkuszu CKE. Wśród wielu tweetów coraz częściej zaczął się przewijać "Pan Tadeusz". Czy to dobry trop? Niektórzy maturzyści są załamani, bo akurat "Pan Tadeusz" średnio im pasuje...

- Tylko nie to! - pisze jedna z maturzystek.

Pan Tadeusz mi się śnił #matura2023— 𝐳𝐨𝐥𝐚 ♡ (@kosmicznedragi) May 4, 2023

Godz. 7.15

Do matury 2023 z polskiego zostało już naprawdę niewiele czasu. Nic dziwnego, że maturzyści zaczęli szukać przecieków na Twitterze.

- Podlasie, gdzie jesteście - pisze jedna z maturzystek. Czy przecieki, które pojawiły się w internecie są prawdziwe? Na przestrzeni lat niektóre informacje, które wyciekły przed egzaminem, potwierdzały się.

Podlasie dawac przecieki bo o 8:15 już najpóźniej muszę być na sali #matura2023 #podlasie— Jakub Boguszewicz (@jakuboguszewicz) May 4, 2023

Godz. 7.00

Zaczynamy pierwszy dzień maturalnego maratonu. Matura 2023 z polskiego już za dwie godziny!

Środa, 3 maja.

Godz. 23.00

Zaraz po rozpoczęciu egzaminów zostaną opublikowane arkusze i odpowiedzi z języka polskiego. Będziecie je mogli zobaczyć w naszym tekście.

Godz. 22.34

Co będzie na maturze z polskiego? Specjalnie dla nas w tej sprawie wypowiedział się jasnowidz Jackowski. Sprawdźcie, co zobaczył w swojej wizji na temat jutrzejszego egzaminu.

Godz. 21.53

Na Twitterze pojawia się coraz więcej informacji o przeciekach na Twitterze. Ktoś opublikował nawet zdjęcia rzekomych arkuszy maturalnych z tego roku! Czy są prawdziwe? Pamiętajcie, aby uważać na oszustów. CKE ostrzega, że przecieki maturalne to fake newsy i nie należy im ufać.

#matura2023 #przecieki #przeciekimaturalne mam przecieki na polski od cioci z cke, wyśle na pv za zdjęcie z durszlakiem na głowie i dzisiejszą datą na kartce pic.twitter.com/3eusywJblW— Kolug (@koluggg) May 3, 2023

Godz. 21.33

Co może być na maturze z polskiego? To pytanie zadają sobie chyba wszyscy. Z pewnością najlepiej w ostatnich godzinach się po prostu wyluzować. Ci jednak, którzy chcieliby na ostatnią chwilę powtórzyć materiał, niech spojrzą na to, jakie tematy przewijały się na arkuszach maturalnych z polskiego w ubiegłych latach. Warto przypomnieć sobie najważniejsze motywy literackie. Nie warto zaprzątać sobie głowy lekturami - wówczas może nam się wszystko pomieszać. Na stronie CKE znajduje się też wiele poradników, jak przygotować się do matury.

Godz. 21:00

Na Twitterze pojawia się mnóstwo postów dotyczących przecieków maturalnych. W rozmowie z nami dyrektor CKE zapewniał jednak, że wszystko to, co pojawia się w sieci na ten temat, to fake newsy. W naszym tekście przeczytacie, czy przecieki maturalne są prawdziwe i dlaczego nie warto im ufać.

Godz. 20:15

Przypomnijmy, że matura 2023 z polskiego odbędzie się w dwóch formułach - 2015 i 2023. Przeczytajcie, jakie zmiany czekają tegorocznych maturzystów.

(1/6) Jutro - 4 maja 2023 r. - egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczynamy #matura2023.Za wszystkich tegorocznych maturzystów - i tych z 🟪Formuły 2023, i tych z 🟧Formuły 2015 - trzymamy mocno kciuki i życzymy połamania piór (tudzież długopisów).🙂— CKE (@CKE_PL) May 3, 2023

Godz. 18:15

4 maja rozpocznie się maturalny maraton. Na pierwszy ogień jak co roku - język polski! Zapraszamy na naszą relację na żywo - u nas najnowsze informacje na temat matury 2023 z języka polskiego.