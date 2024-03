Matura 2024: Odwołanie od wyniku matury krok po kroku. Jak powalczyć o więcej punktów? [WNIOSEK, TERMINY, WGLĄD DO PRACY]

W Krakowie pilotażowo ruszył program "Czysty dom". W jego ramach można zupełnie za darmo otrzymać usługę sprzątania mieszkania. Program jest przeznaczony dla seniorów po ukończeniu 80. roku życia lub osób niepełnosprawnych (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności), które mają ponad 70 lat. W ramach usługi można zamówić: podstawowe sprzątanie albo mycie okien – maksymalnie dwa razy w ciągu trwania projektu, albo podstawowe sprzątanie wraz z myciem okien – jeden raz w ciągu trwania projektu.

W zakres podstawowego sprzątania wchodzi porządkowanie pomieszczeń wewnątrz domu/mieszkania (maksymalnie dwa pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja i przedpokój), obejmujące: odkurzanie wykładzin podłogowych i dywanów, zamiatanie i czyszczenie podłóg na mokro, wycieranie kurzu z mebli, półek i sprzętu domowego (z wyłączeniem ścierania kurzu wewnątrz regałów i mebli oraz czyszczenia z kurzu drobnych przedmiotów i bibelotów), usuwanie pajęczyn i kurzu, mycie luster oraz innych szklanych powierzchni meblowych (oprócz okien), mycie blatów kuchennych, zlewu i płyty kuchennej, mycie umywalki, mycie toalety przy użyciu środków dezynfekujących, mycie naczyń w pomieszczeniach kuchennych, wyrzucanie śmieci do odpowiednich kontenerów, sprzątanie kuchni, łazienek i pomieszczeń sanitarnych, umycie i dezynfekcję umywalki/sedesu/bidetu/kabiny prysznicowej, wymianę pościeli.

W zakres mycia okien wchodzi: umycie szyby z obydwu stron (bez rozkręcania), ram okiennych i parapetów, wyczyszczenie żaluzji lub rolet (bez zdejmowania), pranie i wymiana firanek oraz zasłon (bez montażu karniszy).

Zgłoszenia do programu "Czysty dom" odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godz. 9.00-17.00. Usługa wykonywana jest w dni powszednie do 20 grudnia 2024 r. Miejsce wykonania usługi musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta Krakowa. Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej liczby zgłoszeń. Nie są przyjmowane zgłoszenia interwencyjne i poza kolejnością. Poniżej dalsza część artykułu.

Jakich usług nie obejmuje program "Czysty dom"?

Usługi związane z programem "Czysty dom" nie obejmują: kompleksowego sprzątania po remoncie, sprzątania na klatce schodowej w bloku, na zewnątrz domu i na ogrodzie, na balkonie i na tarasie, w piwnicy, kotłowni, garażu, komórce na narzędzia, na strychu itp., usuwania przedmiotów wielkogabarytowych, mebli, sprzętów RTV/AGD, sprzątania wewnątrz szafek lub regałów, prania, suszenia, prasowania lub układania ubrań, czyszczenia listew podłogowych lub fug/spoin, czyszczenia lodówki, mikrofalówki oraz innego sprzętu AGD, czyszczenia chemicznego mebli i kanap, cyklinowania, pastowania lub pielęgnacji podłóg drewnianych, malowania lub mycia ścian, prania dywanów, pościeli itp., uszczelniania okien, czyszczenia kanalizacji, napraw, montażu/demontażu, instalowania i wymiany sprzętów, wnoszenia lub skręcania mebli, wieszania obrazów i półek oraz innych usług remontowych lub wykonywanych w ramach tzw. złotej rączki.