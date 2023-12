Strzelanina w Tymbarku! Jedna osoba ranna. Młody mężczyzna w rękach policji

Metropolita krakowski w ostrych słowach o in vitro. "Człowiek nie jest produktem"

Strzelanina w Tymbarku. Jeden mężczyzna ranny, drugi zatrzymany

Jedna osoba została ranna w strzelaninie, do której doszło w poniedziałek, 11 grudnia, pod jednym ze sklepów spożywczych na terenie Tymbarku. Tamtejsza policja otrzymała w tej sprawie zgłoszenie po godz. 13, wstępnie ustalając, że w zdarzeniu brali udział dwaj mężczyźni w wieku 37-38 lat. Jeden z nich został postrzelony i trafił do szpitala, ale jak dodają mundurowi, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - Drugi z mężczyzn został zatrzymany. Aktualnie wykonujemy czynności zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności całej sytuacji - mówi starsza aspirantka Jolanta Batko, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.