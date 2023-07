Nowy milioner we wsi? Ciężko będzie to ukryć! Potężna wygrana w Eurojackpot

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nikomu nie dało wygranej I stopnia, ale odnotowano aż dwie wygranego II stopnia, każda w wysokości 380 299,80 euro. O szczęściu mogą mówić gracze z Niemiec, Norwegii oraz... Polski. Zwycięski los został kupiony w miejscowości Ratułów w Małopolsce. We wtorek (4 lipca) wylosowano w Eurojackpot następujące liczby: 19, 21, 23, 36, 39 + 5, 12. Gracz trafił komplet z pierwszego szeregu liczb i jedną z drugiego. Wygrana II stopnia to w przeliczeniu na złotówki aż 2 miliony złotych. Dziesięć procent z tej kwoty trzeba oddać fiskusowi, ale ostateczna kwota i tak jest imponująca.

Jak grać w Eurojackpot? Trzeba mieć co najmniej 12,50 zł

Jeden zakład w Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Oprócz Polski w grze Eurojackpot bierze udział wiele europejskich państw m.in. Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy i Węgry. Losowania odbywają się we wtorki i piątki. Najwyższa do tej pory wygrana w Polsce w Eurojackpot to 213 miliony złotych. Udało się to w 2022 roku. Wygraną odnotowano w powiecie krotoszyńskim.

