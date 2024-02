Tragedia na Mazurach. 37-latek rozbił się o drzewo

Do tragedii doszło we wtorek (20 lutego) około godz. 16:30. - Zdarzenie miało miejsce na drodze powiatowej nr 1211N w okolicach miejscowości Kamionka w gminie Morąg - informowała Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 37-letni kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Niestety, pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej, 37-latka nie udało się uratować.

Ofiara wypadku to 37-letni mężczyzna, który osierocił dwoje dzieci. Miał żonę. Pracował na złomowisku w Morągu. Codziennie 37-latek jeździł do pracy z kolegą, który uniknął śmierci, bo kilkaset metrów wcześniej wysiadł. Siła uderzenia była tak duża, że po wypadku z auta niewiele zostało. Sprawa wypadku jest tajemnicza. Nie było śladów hamowania. Niedawno w miejscu wypadku wylany został świeży asfalt, a feralnego dnia padał rzęsisty deszcz. Jezdnia była mokra i bardzo śliska.

W sobotę (24 lutego) odbył się pogrzeb. Przez całą mszę mocno padało, tak jak w dniu wypadku. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie w poniższej galerii.