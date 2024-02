Tragiczny wypadek w Olsztynie. 33-latek nie żyje

We wtorek (20 lutego) około godz. 2 w nocy olsztyńscy policjanci został poinformowany o wypadku, do którego doszło w centrum Olsztyna, przy ul. Kościuszki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca osobowego BMW z nieznanych przyczyn, zjechała na chodnik i uderzył w przydrożną latarnię. Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala. 33-latek niestety zmarł, pomimo reanimacji.

Z kolei drugi z mężczyzn, 47-latek, prawdopodobnie kierowca BMW, jest w ciężkim stanie. - Została mu również pobrana krew do badań laboratoryjnych, których celem jest ustalenie, czy mógł on kierować pod wpływem alkoholu innych środków odurzających - mówi st. post. Paulina Żur z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Na miejscu pracowali policjanci, w tym grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Policjanci i prokuratura wyjaśniają i okoliczności tragedii. Od wyników zebranego materiału dowodowego zależą dalsze decyzje w tej sprawie.