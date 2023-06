Burzowy weekend na Warmii i Mazurach. Prognoza pogody IMGW

Wjechał w dom szefa OSP. Od tragedii rodzinę uchronił wyjazd do teściowej

Pogoda Warmia i Mazury. Prognoza IMGW w sobotę (17 czerwca)

W sobotę (17 czerwca) - jak informuje IMGW - "Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad Mazurami". - Na krańcach wschodnich zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w tej samej masie powietrza, cieplejszej na wschodzie, chłodniejszej na zachodzie kraju - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie bez zmian. Na Warmii i Mazurach sporo chmur, miejscami burze, a także deszcz i lokalnie grad. Podczas burz spadnie do około 20 mm wody. Ciepło, na termometrach maksymalnie od 20°C do 24°C. - Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h - informuje IMGW.

Pogoda Warmia i Mazury. Prognoza IMGW w niedzielę (18 czerwca)

W niedzielę (18 czerwca) - jak podaje IMGW - nasz kraj "będzie w zasięgu płytkiego niżu znad południowych krańców Szwecji, w ciepłym powietrzu polarnym morskim". - Wzdłuż wschodniej granicy będzie przebiegał chłodny front atmosferyczny. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia - czytamy w prognozie IMGW. Na Warmii i Mazurach znów sporo chmur, miejscami burze i deszcz. Termometry pokażą od 22°C do 25°C. Według IMGW, wiatr będzie na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 60 km/h.

Po weekendzie zrobi się jeszcze cieplej. Szczegóły w artykule Po weekendzie duża zmiana w pogodzie. Świetne wieści przed wakacjami. Nawet 30°C

Źródło: IMGW

🌧️W weekend nadal będzie deszczowo, miejscami pojawią się burze⛈️ z intensywnymi opadami deszczu🌧️🌧️.🌡️W niedzielę nieco cieplej: do 26°C na zachodzie Polski.➡️https://t.co/oHTAyM8CVP#IMGW #weekend pic.twitter.com/RG7rM3zQkr— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 16, 2023

