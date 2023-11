Włamał się do sklepu i wyprawił ucztę kolegom. To może być ostatnia wieczerza złodzieja-głodomora

Uczniowie oddali pamięć Timiemu, który utonął na strzeżonej plaży

20 sierpnia był upalnym dniem w całej Polsce, również w Ostródzie. Timi wraz z kolegami postanowił poszukać ochłody na strzeżonej plaży nad jeziorem Sajmino. Tego dnia przewinęły się tam tysiące ludzi.

We wrześniu Timi miał zacząć naukę w piątej klasie szkoły podstawowej. Do szkolnej ławy już nie wrócił. Utonął, a jego ciało wyłowiono niedaleko pomostu dla ratowników. Od tragedii minęły trzy miesiące, a Prokuratura Okręgowa w Elblągu wciąż prowadzi śledztwo ws. śmierci ukraińskiego chłopca. Sprawa przeciąga się, ponieważ kąpielisko tego dnia strzegli ratownicy zatrudnieni przez miasto. Okazało się, że jeden z ratowników był związany z policyjnym klubem sportowym i przez to zapadła decyzja o przekazaniu sprawy z policji ostródzkiej do iławskiej. Śledczy musieli powtórzyć wiele czynności.

Tymczasem uczniowie szkoły, w której uczył się Timi, odwiedzili niedawno grób chłopca. Dzieci tęsknią za swoim kolegą i uczcili jego pamięć. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie.