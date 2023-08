Straż graniczna. Testy przy budowie zapory na granicy z Rosją

Rzeczniczka SG por. Anna Michalska poinformowała, że na granicy, w okolicy Gołdapi, postawiony został ostatni z dwunastu kontenerów elektronicznych. - To ważne elementy bariery elektronicznej, które spajają wszystkie systemy na poszczególnych odcinkach - zaznaczyła Michalska i dodała, że na jednym z odcinków wykonawca, czyli firma Telbud, zainstalował już wszystkie urządzenia, w tym kamery i kable detekcyjne. To odcinek w okolicy Szczurkowa, ochraniany przez Placówkę SG w Sępopolu. - W tej chwili wykonawca testuje ten odcinek, aby przekazać go nam w najbliższych dniach do odbioru - wyjaśniła por. Michalska. Jak dodała, kolejne odcinki będą sukcesywnie odbierane w następnych tygodniach.

Rzeczniczka SG podkreśliła, że na granicy z Rosją stoją również prawie wszystkie z 2 tysięcy słupów pod kamery. Instalowane są też same kamery, których w sumie będzie 3 tysiące. Na prawie całej długości bariery zostały ułożone kable sieciowe i transmisyjne. Kable detekcyjne są zainstalowane w ok. 40 procentach. Straż Graniczna umowę na budowę zapory elektronicznej podpisała z Telbudem w grudniu ubiegłego roku. Zakontraktowana kwota to ponad 373 mln zł.

Por. Michalska przekazała, że na ukończeniu jest też budowa Centrum Nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie. To tam będą spływały sygnały z kamer i czujników. Znajdzie się w nim 12 stanowisk operatorskich, dwa stanowiska techniczne i stanowisko kierownika grupy. Centrum na być gotowe w tym miesiącu.

Nasz reporter pojechał pod granicę polsko-rosyjską i sprawdził, jak wygląda budowa zapory. Zdjęcia dostępne w poniższej galerii.