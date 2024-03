i Autor: SHUTTERSTOCK Dwadzieścia pięć lat grozi dwóm 20-latkom spod Ostrowa Wielkopolskiego oskarżonym o zabicie mężczyzny na terenie jednego z pustostanów, zdj. ilustracyjne

Za zabójstwem stoją dwaj 20-latkowie?

Jego brat wyszedł z domu i już nie wrócił. Dowiedział się, że przed śmiercią był bity przez 40 minut

Michał Michalak | PAP 20:33

Dwadzieścia pięć lat grozi dwóm 20-latkom spod Ostrowa Wielkopolskiego oskarżonym o zabicie mężczyzny na terenie jednego z pustostanów. Alan O. i Alan B. mieli w czasie zbrodni po 18 lat, a według ustaleń śledczych mieli bić ofiarę przez co najmniej 40 minut. W czasie procesu mężczyźni nie przyznali się do zabicia 60-latka, a jedynie do jego pobicia.