KIA EV9. Flagowy samochód elektryczny dostępny w salonie KIA Delik!

Opracowywana przez 44 miesiące, aby wyznaczać nowe standardy w zakresie wzornictwa, osiągów, zasięgu i komfortu podróżowania, Kia EV9 przechodziła ostatnie testy w głównym centrum badawczo-rozwojowym w Namyang w Korei. EV9 to model marki Kia, który ma wszelkie szanse na to, by zrewolucjonizować segment dużych elektrycznych SUV-ów, przyspieszając tym samym transformację marki Kia i potwierdzając jej wiodącą pozycję na świecie w dziedzinie zrównoważonej mobilności.

- Kia EV9 jest dostępna z napędem na tylne lub na wszystkie koła – wyjaśnia Oskar Plich Specjalista ds. Sprzedaży w salonie firmy DELIK – Obie wersje układu napędowego są zasilane akumulatorem, który może zmagazynować ogromne 99,8 kWh energii. Wykorzystuje on technologię już czwartej generacji akumulatorów, stosowanych w modelach marki Kia. To wszystko zapewnia maksymalny zasięg do 563 km w cyklu mieszanym WLTP. Dzięki wyposażeniu w technologię ultraszybkiego ładowania prądem o napięciu 800 V, czas ładowania baterii tego modelu został skrócony do minimum. Dość powiedzieć, że korzystając dziś z najszybszych publicznych ładowarek, zasięg samochodu wynoszący 239 kilometrów można uzyskać po zaledwie 15. minutach ładowania!

Innowacyjny system Kia EV Route Planner sprawia, że kierowcy będą mniej czasu spędzać na planowaniu podróży i uwzględnieniu dostępności punktów ładowania. Gdy system nawigacyjny wykryje niski poziom energii, automatycznie zaproponuje punkt ładowania na zaplanowanej trasie. Zmniejsza to niepewność kierowcy, bo automatycznie pokazuje kiedy, gdzie i jak długo należy ładować. Podczas jazdy w niskich temperaturach funkcja ta współpracuje również z przygotowaniem akumulatora – podgrzewa go wstępnie do optymalnej temperatury, zanim samochód dotrze do stacji, aby ładowanie było jak najszybsze. Dzięki temu, niezależnie od pogody, klienci mogą korzystać z ultraszybkiego ładowania.

Ładowanie dwukierunkowe

Akumulator Kia EV9 został wyposażony w funkcję ładowania dwukierunkowego, co umożliwia korzystanie z zaawansowanych technologii: Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home (V2B/V2H) oraz Vehicle-to-Grid (V2G). Ładowanie V2L, po raz pierwszy wprowadzone w Kia EV6 i jako standard dostępne w EV9, umożliwia zasilanie urządzeń 230 V za pomocą akumulatora EV9 poprzez podłączenie kabla do portu ładowania EV. V2B i V2H oznaczają zdolność do zasilania budynku lub domu. Ładowanie V2G oznacza, że samochód może przesyłać energię do sieci, przechowując w akumulatorze tanią energię elektryczną z ładowania poza godzinami szczytu i przesyłając ją do sieci w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Kia EV 9 w wersji z napędem na tylne koła ma silnik o mocy 150 kW, który generuje maksymalny moment obrotowy wynoszący 350 Nm. Maksymalna prędkość EV9 wynosi 185 km/h, a przysp. od 0-100 km/h – 9,4 sekundy. Zasięg wersji RWD wynosi do 563 km. Wersja z napędem na cztery koła jest napędzana dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 141 kW każdy i o maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm z przodu i 350 Nm z tyłu w wersji Earth oraz po 350 Nm z przodu i z tyłu w wersji GT-Line. Maksymalna prędkość wynosi 200 km/h, a przysp. od 0-100 km/h – 6,0 sek. Wersja GT-Line AWD przyspiesza do „setki” w 5,3 sek., a szacunkowy zasięg wynosi do 505 km (WLTP).

Wymiary flagowej Kia EV9 w podstawowej wersji to: długość 5010 mm, szerokość 1910 mm, wysokość 1755 mm, a rozstaw osi wynosi aż 3100 mm. Pojemność bagażnika przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń wynosi aż 828 litrów, a przy rozłożonym 333 litry.

Kia EV9. Atrakcyjny wygląd i innowacyjne światła

Wygląd EV9 jest zgodny z filozofią projektowania „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”. Styliści Kia stworzyli samochód o wyjątkowej atrakcyjności wizualnej. Nadwozie charakteryzuje się geometrycznymi kształtami, czystymi liniami i wyrazistą sylwetką SUV-a. Na przód EV9 składają się proste, wyraźne linie i gładkie powierzchnie. Charakterystyczna dla EV9 tzw. cyfrowa twarz tygrysa, zaakcentowana przez pionowe reflektory, nadaje autu futurystycznego wyglądu.

Innowacyjne światła do jazdy dziennej „Star Map LED” są elementem animowanego wzoru oświetlenia, który będzie charakteryzował „cyfrową twarz tygrysa” w przyszłych modelach elektrycznych marki Kia. Charakterystyczne pionowe reflektory są zasilane diodami LED i mają wąskie soczewki lub, w przypadku wersji GT-Line, małe kostki. Automatycznie wysuwane i chowane klamki drzwi nadają autu nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie wyglądu. Profil boczny EV9 łączy charakterystyczny wygląd solidnych SUV-ów z wyjątkową aerodynamiką. Trójkątne elementy błotników i wyraźnie zaznaczone geometryczne nadkola płynnie przechodzą w boczną część nadwozia, łącząc wielokątne elementy w spójną całość. Z tyłu proste, czyste linie pokrywy bagażnika i elegancko uwydatnione smukłe światła, które nawiązują stylistyką do tych z przodu, dodatkowo podkreślają mocną i pewną siebie sylwetkę EV9.

Ile kosztuje Kia EV9?

Cennik nowej Kia EV9 rozpoczyna się od 323.900 zł za 7-miejscową wersję Earth o mocy 204 KM, z akumulatorem o pojemności 99,8 kWh.

- Wybór i konfiguracja Kia EV9, podobnie jak i jego użytkowanie, będzie dla przyszłego nabywcy i użytkownika czystą przyjemnością. Samochód wyposażony jest w szereg innowacyjnych systemów i podzespołów i systemów, podnoszących poziom bezpieczeństwa kierowcy i wszystkich pasażerów oraz komfort podróży – dodaje Oskar Plich – Nabywcy Kia EV9 mogą wybierać spośród wielu opcji wyposażenia oraz wyjątkowo atrakcyjnych programów finansowania kredytem, leasingiem lub poprzez wynajem długoterminowy. Po szczegółową ofertę odpowiednio skonfigurowanego samochodu wraz z jego finansowaniem oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym zapraszam serdecznie do salonu firmy DELIK w Przeźmierowie k. Poznania. Pracujemy dla Państwa w godz. 8.00-18.00 i w soboty w godz. 9.00-14.00. Zapraszam również do korzystania ze wszystkich kanałów komunikacji zaprezentowanych na naszej stronie internetowej: salonkia.pl

Artykuł sponsorowany