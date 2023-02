To nie fikcja

Huraganowy wiatr niszczy linie energetyczne w Mazowieckiem! Ile osób nie ma prądu?

Jeszcze w sobotę, 18 lutego, rano, 3,5 tysiąca osób z Rejonu Energetycznego Radom nie miało dostępu do prądu - wszystko przez porywisty wiatr, który uszkodził linie średniego napięcia. Jak informuje PAP, energetycy usunęli już część awarii, dzięki czemu w sobotnie popołudnie pozbawionych dostępu do prądu było już tylko 700 odbiorców - poinformowała o tym Ewa Wiatr, koordynator ds. komunikacji w oddziale w Skarżysku–Kamiennej PGE Dystrybucja. - W chwili, gdy kończymy naprawy na liniach średniego napięcia, przechodzimy na niskie napięcie i na przyłączenia, czyli rozpatrujemy reklamacje indywidualne. Dopiero wtedy, gdy przyłączymy średnie napięcie widzimy, kto ma problem już bezpośrednio pod swoim adresem - mówi PAP kobieta. Jak dodaje, do awarii linie średniego napięcia, spowodowanych huraganowym wiatrem, doszło m.in. w powiatach:

radomskim (gminy: Iłża, Zakrzew, Jastrzębia);

przysuskim (Gielniów);

białobrzeskim (Stara Błotnica).

Zgodnie z prognozami pogody z biegiem soboty siła wiatru ma zdecydowanie osłabnąć.

